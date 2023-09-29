«Филадельфия» активно пытается выменять Дрю Холидэя (Шэмс Чарания)

Теги Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дрю Холидэй Шэмс Чарания Баскетбол

«Филадельфия» заинтересована в услугах разыгрывающего «Портленда» Дрю Холидэя, рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире Pat McAfee Show.

«Филадельфия» проявляет к нему интерес, и «Филадельфия» будет агрессивно действовать на рынке. И Джеймс Харден должен стать частью подобного обмена», – сказал журналист.

Холидэй, которого «Сиксерс» взяли под 17-м номером на драфте-2009, провел в команде первые четыре сезона своей карьеры.

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15 комментариев

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phivas
Если придет Холидей и уйдет Харден, то возникнет ситуация, полностью обратная той, что сложилась в Милуоки - защита команды станет поистине монолитной, но атака серьёзно просядет, стабильно набирать очки могут только Эмбид и Макси. В Тобайаса Харриса не верю
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pele_kan
Ответ Tim Timson
а потом Портленд будет менять Бороду в Хьюстон?)
в Майами)
+3
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Stephan Carrypenko
Ответ phivas
Если придет Холидей и уйдет Харден, то возникнет ситуация, полностью обратная той, что сложилась в Милуоки - защита команды станет поистине монолитной, но атака серьёзно просядет, стабильно набирать очки могут только Эмбид и Макси. В Тобайаса Харриса не верю
Ну и норм. Харрис переодически будет пользу приносить, во всяком случае обязан)
+3
-1
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Cubs-V
Ответ udod
в последней регулярке Харден выбивал в среднем 21 очко, Холидэй - 19,3 Макси в ноябре будет 23 года, от него (что логично) ждут дальнейшего прогресса, и большей результативности (было 20,3 очка)
Только Харден еще 11 передач раздавал. А у Макси 3,5
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Tim Timson
а потом Портленд будет менять Бороду в Хьюстон?)
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Данил Петров
Весьма логичное решение.
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rembrandao
Хотят вернуть игрока, которого после первого вызова на МВЗ позорно слили фактически за мешок картошки?
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udod
Ответ phivas
Если придет Холидей и уйдет Харден, то возникнет ситуация, полностью обратная той, что сложилась в Милуоки - защита команды станет поистине монолитной, но атака серьёзно просядет, стабильно набирать очки могут только Эмбид и Макси. В Тобайаса Харриса не верю
в последней регулярке Харден выбивал в среднем 21 очко, Холидэй - 19,3
Макси в ноябре будет 23 года, от него (что логично) ждут дальнейшего прогресса, и большей результативности (было 20,3 очка)
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mrgtosh
Ответ phivas
Если придет Холидей и уйдет Харден, то возникнет ситуация, полностью обратная той, что сложилась в Милуоки - защита команды станет поистине монолитной, но атака серьёзно просядет, стабильно набирать очки могут только Эмбид и Макси. В Тобайаса Харриса не верю
Возможно и Хариса спихнут в этом трейде
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Cubs-V
Ответ mrgtosh
Возможно и Хариса спихнут в этом трейде
36 млн Хардена, 39млн Харриса. Должен быть исторический трейд. Учитывая, что оба на истекающих.
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udod
Ответ Cubs-V
Только Харден еще 11 передач раздавал. А у Макси 3,5
ну так Холидэй, вроде как, разыгрывающий - 7.4
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rembrandao
Ответ mrgtosh
Возможно и Хариса спихнут в этом трейде
Филадельфия должна все пики мира отдать, чтобы этот трейд состоялся) Да и Харрис Портленду не особо нужен, если они Гранта не обменяют.
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Cubs-V
Ответ udod
ну так Холидэй, вроде как, разыгрывающий - 7.4
Так если Маски нужно давать больше прогресса, то значит и мяч у Джру "заберут".
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