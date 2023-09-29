«Филадельфия» активно пытается выменять Дрю Холидэя (Шэмс Чарания)
«Филадельфия» заинтересована в услугах разыгрывающего «Портленда» Дрю Холидэя, рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире Pat McAfee Show.
«Филадельфия» проявляет к нему интерес, и «Филадельфия» будет агрессивно действовать на рынке. И Джеймс Харден должен стать частью подобного обмена», – сказал журналист.
Холидэй, которого «Сиксерс» взяли под 17-м номером на драфте-2009, провел в команде первые четыре сезона своей карьеры.
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