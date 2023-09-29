«Филадельфия» активно пытается выменять Дрю Холидэя (Шэмс Чарания)

« » заинтересована в услугах разыгрывающего « » , рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире Pat McAfee Show.

«Филадельфия» проявляет к нему интерес, и «Филадельфия» будет агрессивно действовать на рынке. И Джеймс должен стать частью подобного обмена», – сказал журналист.

Холидэй, которого «Сиксерс» взяли под 17-м номером на драфте-2009, провел в команде первые четыре сезона своей карьеры.

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