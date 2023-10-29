«Мемфис» планирует подписать Бисмака Бийомбо

Теги возможные переходы Мемфис Финикс НБА Бисмак Бийомбо Баскетбол

«Мемфис» планирует подписать свободного агента Бисмака Бийомбо (31 год, 206 см).

«Гризлис» смогут подписать Бийомбо, используя исключение, после пятого матча дисквалификации Джа Морэнта.

В прошлом сезоне 31-летний центровой провел 61 матч за «Финикс», набирая в среднем 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота.

«Мемфис» начал сезон с трех поражений подряд. Стартовый центровой команды Стивен Адамс пропускает сезон из-за операции на задней крестообразной связке правого колена.

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