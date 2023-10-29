«Мемфис» планирует подписать Бисмака Бийомбо

« » планирует подписать свободного агента (31 год, 206 см).

«Гризлис» смогут подписать Бийомбо, используя исключение, после пятого матча дисквалификации Джа Морэнта.

В прошлом сезоне 31-летний центровой провел 61 матч за « », набирая в среднем 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота.

«Мемфис» начал сезон с трех поражений подряд. Стартовый центровой команды Стивен Адамс пропускает сезон из-за операции на задней крестообразной связке правого колена.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!