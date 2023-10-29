«Мемфис» планирует подписать Бисмака Бийомбо
«Мемфис» планирует подписать свободного агента Бисмака Бийомбо (31 год, 206 см).
«Гризлис» смогут подписать Бийомбо, используя исключение, после пятого матча дисквалификации Джа Морэнта.
В прошлом сезоне 31-летний центровой провел 61 матч за «Финикс», набирая в среднем 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота.
«Мемфис» начал сезон с трех поражений подряд. Стартовый центровой команды Стивен Адамс пропускает сезон из-за операции на задней крестообразной связке правого колена.
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