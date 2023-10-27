Чарльз Баркли о Морэнте: «После второго раза я подумал: «Ну не может же он быть настолько тупым». От тебя требуется просто стучать мячом»

Член Зала славы в разговоре с журналистом Крисом Уоллесом поделился своим мнением о действиях звезды « » . Разыгрывающий был отстранен на 25 матчей сезона-2023/24 за повторную демонстрацию оружия в соцсетях.

«Его поймали с пистолетом, отстранили от игр, а затем, менее чем через два месяца, его снова снимают на соцсетях с пистолетом, и ты думаешь: «Ну не может же он быть настолько тупым».

Пацану платят около 100 миллионов долларов, и единственное, что от него требуется, – не быть дураком. Просто играй в баскетбол. Это же не настоящая работа.

Мы не учителя. Мы не пожарные. Мы не полицейские. Мы не на службе. Мы не врачи. Это реальные профессии.

Это настоящая работа людей, которые никогда не заработают много денег. И все, что от тебя требуется, – это просто стучать дурацким мячом и не попадать в неприятности», – сказал Баркли.

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