Чарльз Баркли о Морэнте: «После второго раза я подумал: «Ну не может же он быть настолько тупым». От тебя требуется просто стучать мячом»

Теги Мемфис НБА Чарльз Баркли Джа Морэнт Баскетбол

Член Зала славы Чарльз Баркли в разговоре с журналистом Крисом Уоллесом поделился своим мнением о действиях звезды «Мемфиса» Джа Морэнта. Разыгрывающий был отстранен на 25 матчей сезона-2023/24 за повторную демонстрацию оружия в соцсетях.

«Его поймали с пистолетом, отстранили от игр, а затем, менее чем через два месяца, его снова снимают на соцсетях с пистолетом, и ты думаешь: «Ну не может же он быть настолько тупым».

Пацану платят около 100 миллионов долларов, и единственное, что от него требуется, – не быть дураком. Просто играй в баскетбол. Это же не настоящая работа.

Мы не учителя. Мы не пожарные. Мы не полицейские. Мы не на службе. Мы не врачи. Это реальные профессии.

Это настоящая работа людей, которые никогда не заработают много денег. И все, что от тебя требуется, – это просто стучать дурацким мячом и не попадать в неприятности», – сказал Баркли.

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10 комментариев

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Venger80
Батя, как всегда, сказал базу.
+66
-2
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vzi
Чак прекрасен!
+18
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armageddon123456
Ответ Dannizy
Ну про врачей он зря. Хирурги в штатах могут зарабатывать много денег
С баскетболерами все равно не сравнить. Особенно со звёздами ( черт, да даже ролевики больше имеют чем врачи)
+12
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cr8psnrqyk
Переоценил его интеллект, получается )
+6
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Agent Smith
Ну и в чем он не прав?🏀
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noke
Ответ Андрей Петров
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Бабло не капает.
+5
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Джонни-массажист
Сэр Чарльз фигни не скажет))) Ну,не в этот раз)))))
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Дмитрий Чирко
Ответ Dannizy
Ну про врачей он зря. Хирурги в штатах могут зарабатывать много денег
Хирурги зарабатывают 400-700к в год. И рядом не стоят рядом с игроками НБА, а тем более со звездами.
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