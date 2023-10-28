Никола Йокич навесил Гордону под аллей-уп из-за боковой линии со своей половины площадки

Теги Денвер Мемфис НБА Баскетбол - видео Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич в матче с «Мемфисом» (108:014) исполнил красивую результативную передачу, когда вводил мяч из-за боковой линии.

Йокич навесил Аарону Гордону под аллей-уп со своей половины площадки.

На счету серба 22 очка, 12 подборов и 7 передач при 9 потерях.

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1 комментарий

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Too F
выглядит легко, но это очень круто!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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