Центровой « » в матче с « » (108:014) исполнил красивую результативную передачу, когда вводил мяч из-за боковой линии.

Йокич навесил под аллей-уп со своей половины площадки.

На счету серба 22 очка, 12 подборов и 7 передач при 9 потерях.

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