Джордан Лойд вернулся после операции на позвоночнике

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Гравлин-Дюнкерк Монако Джордан Лойд Баскетбол

Атакующий защитник «Монако» Джордан Лойд вернулся в строй, пропустив несколько месяцев после операции на поясничном отделе позвоночника.

Лойд перенес операцию в середине августа. По прогнозам, он должен был пропустить два-три месяца.

В субботу Лойд провел первый матч в этом сезоне, сыграв против «Гравлин-Дюнкерк» (91:76) в чемпионате Франции. Защитник вышел в стартовой пятерке и набрал 15 очков, реализовав 5 из 6 за 21 минуту игрового времени.

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