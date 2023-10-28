Джордан Лойд вернулся после операции на позвоночнике

Атакующий защитник « » вернулся в строй, пропустив несколько месяцев после операции на поясничном отделе позвоночника.

Лойд перенес операцию в середине августа. По прогнозам, он должен был пропустить два-три месяца.

В субботу Лойд провел первый матч в этом сезоне, сыграв против «Гравлин-Дюнкерк» (91:76) в чемпионате Франции. Защитник вышел в стартовой пятерке и набрал 15 очков, реализовав 5 из 6 за 21 минуту игрового времени.

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