Чемпионат Франции. «Монако» – «Гравлин-Дюнкерк», «Париж» примет «Элан Шалон» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман Нанси чемпионат Франции Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Дижон Роанн Монако Париж Бурк Блуа Баскетбол

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут пять матчей.

«Монако» примет «Гравлин-Дюнкерк», «Париж» встретится с «Элан Шалоном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Блуа – Нанси
Дата проведения
28 октября, 19.30, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 8-0, Бурк – 6-2, Париж – 6-2, Шоле – 5-2, Нанси – 5-2, Нантер – 5-3, Виллербан – 5-3, Сен-Кантен – 4-3, Элан Шалон – 4-4, Лимож – 4-4, Блуа – 4-4, Страсбур – 3-4, Ле-Ман – 3-5, Дижон – 3-5, Ле-Портель – 3-5, Роанн – 2-6, Гравлин-Дюнкерк – 0-8, Метрополитан – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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