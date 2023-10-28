Чемпионат Франции. «Монако» – «Гравлин-Дюнкерк», «Париж» примет «Элан Шалон» и другие матчи

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут пять матчей.

«Монако» примет «Гравлин-Дюнкерк», «Париж» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Нанси Дата проведения 28 октября, 19.30, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Положение команд: – 8-0, – 6-2, – 6-2, Шоле – 5-2, Нанси – 5-2, Нантер – 5-3, Виллербан – 5-3, Сен-Кантен – 4-3, Элан Шалон – 4-4, Лимож – 4-4, Блуа – 4-4, Страсбур – 3-4, Ле-Ман – 3-5, – 3-5, Ле-Портель – 3-5, Роанн – 2-6, Гравлин-Дюнкерк – 0-8, Метрополитан – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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