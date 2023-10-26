Все опрошенные BasketNews игроки Евролиги считают, что «Реал» выйдет в «Финал четырех». За «Олимпиакос» – 72,8%

Литовский сайт BasketNews продолжил опрос 23 игроков Евролиги, оставивших свои голоса анонимно.

По мнению всех баскетболистов, мадридский « » выйдет в «Финал четырех» сезона-2023/24. « » с 72,8% расположился на второй строчке, « » с 40,9% – на третьей. Затем расположились « » (38,9%), «Милан», « » и « » (все – 22,7%).

При выборе победителей голоса достались действующим финалистам – « » (47,8%) и « » (39,1%).

Шансы на попадание в символическую пятерку были расценены так: 88,9% голосов за Николу Миротича, 77,9% – за Эди Тавареша. (66,7%) и Майк Джеймс (55,6%) с Лоренцо Брауном (33,3%) замкнули пятерку лидеров.

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