Все опрошенные BasketNews игроки Евролиги считают, что «Реал» выйдет в «Финал четырех». За «Олимпиакос» – 72,8%

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Маккаби Тель-Авив Олимпиакос Реал Милан Никола Миротич Лоренцо Браун Эди Тавареш Майк Джеймс 1990 Монако Уилл Клайберн Баскетбол

Литовский сайт BasketNews продолжил опрос 23 игроков Евролиги, оставивших свои голоса анонимно.

По мнению всех баскетболистов, мадридский «Реал» выйдет в «Финал четырех» сезона-2023/24. «Олимпиакос» с 72,8% расположился на второй строчке, «Монако» с 40,9% – на третьей. Затем расположились «Фенербахче» (38,9%), «Милан», «Маккаби» и «Анадолу Эфес» (все – 22,7%).

При выборе победителей голоса достались действующим финалистам – «Реалу» (47,8%) и «Олимпиакосу» (39,1%).

Шансы на попадание в символическую пятерку Евролиги были расценены так: 88,9% голосов за Николу Миротича, 77,9% – за Эди Тавареша. Уилл Клайберн (66,7%) и Майк Джеймс (55,6%) с Лоренцо Брауном (33,3%) замкнули пятерку лидеров.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Монако пока совершенно не впечатляет.
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