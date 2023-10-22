Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Роанн», «Страсбур» против «Монако»
В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.
«Виллербан» примет «Роанн», «Страсбур» – «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 15.30, «Астробаль»
- Дата проведения
- 22 октября, 17.30, «Rhénus Sport»
Положение команд: Монако – 7-0, Бурк – 6-2, Париж – 6-2, Шоле – 5-2, Нанси – 5-2, Нантер – 5-3, Виллербан – 4-3, Сен-Кантен – 4-3, Элан Шалон – 4-4, Лимож – 4-4, Блуа – 4-4, Страсбур – 3-3, Ле-Ман – 3-5, Дижон – 3-5, Роанн – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-7, Метрополитан – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
Комментарии