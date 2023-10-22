Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Роанн», «Страсбур» против «Монако»

Теги результаты Страсбур чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Роанн Монако Баскетбол

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

«Виллербан» примет «Роанн», «Страсбур» – «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ Виллербан – Роанн
Дата проведения
22 октября, 15.30, «Астробаль»
Онлайн матча

Страсбур – Монако
Дата проведения
22 октября, 17.30, «Rhénus Sport»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 7-0, Бурк – 6-2, Париж – 6-2, Шоле – 5-2, Нанси – 5-2, Нантер – 5-3, Виллербан – 4-3, Сен-Кантен – 4-3, Элан Шалон – 4-4, Лимож – 4-4, Блуа – 4-4, Страсбур – 3-3, Ле-Ман – 3-5, Дижон – 3-5, Роанн – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-7, Метрополитан – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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