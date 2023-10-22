Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Роанн», «Страсбур» против «Монако»

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

« » примет «Роанн», « » – «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 7-0, – 6-2, Париж – 6-2, Шоле – 5-2, Нанси – 5-2, – 5-3, Виллербан – 4-3, Сен-Кантен – 4-3, – 4-4, – 4-4, Блуа – 4-4, Страсбур – 3-3, Ле-Ман – 3-5, Дижон – 3-5, – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-7, Метрополитан – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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