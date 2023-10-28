Клэй Томпсон: «У Кигана Мюррэя есть потенциал стать звездой»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Клэй Томпсон Киган Мюррэй Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон подчеркнул выдающиеся снайперские качества форварда «Сакраменто» Кигана Мюррэя.

«Я думаю, что Киган Мюррэй останется в «Кингз» надолго. Ему всего 23 года. У него есть потенциал стать звездой.

Он один из тех, кого нельзя оставлять открытым, он отличный снайпер. Следующий шаг для него — стать полноценным скорером. То, что он делает в его возрасте – это потрясающе. Рад за него и за «Кингз», – сказал Томпсон.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий