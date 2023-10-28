Клэй Томпсон: «У Кигана Мюррэя есть потенциал стать звездой»

Атакующий защитник « » подчеркнул выдающиеся снайперские качества форварда « » .

«Я думаю, что Киган Мюррэй останется в «Кингз» надолго. Ему всего 23 года. У него есть потенциал стать звездой.

Он один из тех, кого нельзя оставлять открытым, он отличный снайпер. Следующий шаг для него — стать полноценным скорером. То, что он делает в его возрасте – это потрясающе. Рад за него и за «Кингз», – сказал Томпсон.

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