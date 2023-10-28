Крис Пол оформил дабл-дабл во втором матче за «Голден Стэйт» – 10 очков и 12 передач против «Сакраменто»

Теги Голден Стэйт Крис Пол Сакраменто НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Разыгрывающий Крис Пол в пятницу провел второй матч за «Голден Стэйт».

Во встрече с «Сакраменто» (122:114) Пол оформил дабл-дабл – 10 очков и 12 передач, а также 2 подбора и 3 перехвата при 3 потерях.

В дебютной игре за «Уорриорз» на счету ветерана было 14 очков, 6 подборов и 9 передач.

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4 комментария

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wallenberg
На фоне Пула и некоторых действующих игроков Уорриорз (особенно того же Куминги), Пол - это просто академик баскетбола. Если удастся обойтись без серьёзных травм и подойти к плэй-офф свежим - с ним Воины это легитимный претендент на финал конференции, как минимум.
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mankyrt
Ощущение, что Пол приносит какое-то спокойствие, структуру что ли в игру. Раньше нападение ГСВ выглядело будто немного хаотичным, как веселая ярмарка что ли.

И скорости сейчас как-будто упали. Хочется чтоб иногда был и весёлый хаос. Надеюсь они не привыкнут все время играть как по книжкам.
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Cash_flow
21 ассист на 4 потери за 2 игры. Джордан Пул никогда в своей карьере не выдаст такой стэтлайн на отрезке из двух матчей. Крис Пол это Аристотель баскетбола
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бредихин
спору нет нападение с ним стало более организованным. Но почему то перестал набирать свои привычные очки. Средние свои почти не бросает после заслона, да и трехи перестал бросать
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