Разыгрывающий Крис Пол в пятницу провел второй матч за « ».

Во встрече с « » (122:114) Пол оформил дабл-дабл – 10 очков и 12 передач, а также 2 подбора и 3 перехвата при 3 потерях.

В дебютной игре за «Уорриорз» на счету ветерана было 14 очков, 6 подборов и 9 передач.

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