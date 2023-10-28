Эргин Атаман: «Панатинаикосу» нужны два игрока. Изучаем рынок»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Панатинаикос чемпионат Греции Яннис Папапетру Баскетбол

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман заявил, что команда намерена добавить в состав еще двух игроков.

«Травма Янниса Папапетру расстроила меня, потому что в прошлом году он отыграл весь сезон за «Партизан», а потом выступал на чемпионате мира.

Правда в том, что нам нужны два игрока, и мы изучаем рынок, такова реальность. Нам нужен легкий форвард и защитник в помощь Костасу Слукасу. Я не уверен, что нам удастся приобрести обоих, но они нам нужны. Президент клуба с этим согласен, но сейчас сложно кого-то приобрести», – сказал Атаман.

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