Евролига. «Жальгирис» уступил «Валенсии», «Бавария» проиграла «Фенербахче» и другие результаты
В пятницу, 27 октября, прошли четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
Литовский «Жальгирис» уступил испанской «Валенсии», немецкая «Бавария» проиграла турецкому «Фенербахче»
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Эванс (18), Шмитс (11), Хэйс (10), Улановас (7), Гедрайтис (4) – старт; Лекавичюс (9), Димша (7), Мэнек (4), Бирутис (2), Митру-Лонг (0), Butka (0), Буткевичюс (0).
- Дата проведения
- 27 октября, 21.00, «Астробаль»
- АСВЕЛ Виллербан
- Фалль (16), Ловернь (14), Ли (8 + 10 передач), Джексон (8), Лайти (4) – старт; Скотт (13), Де Коло (12), Каюди (4), Эгбуну (3), Джексон (2), Яаков (0), Далло (0).
- Дата проведения
- 27 октября, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Слукас (12 + 7 передач), Григонис (7), Вильдоса (3), Эрнангомес (3), К. Адетокумбо (0) – старт; Митоглу (23), Лессор (23 + 14 подборов), Гай (13), Грант (9), Бальцеровски (2), П. Калаицакис (0).
- Баскония
- Ховард (22), Седекерскис (9 + 8 подборов), Котсар (8), Миллер-Макинтайр (2), Райесте (2) – старт; Мэннион (17), Маринкович (17), Костелло (4 + 9 подборов).
- Дата проведения
- 27 октября, 21.30, «Ауди Доум»
- Бавария
- Обст (9), Ибака (9 + 7 подборов), Букер (9), Бонга (8 + 7 подборов), Больмаро (6) – старт; Франсиско (11), Эдвардс (6), Уайлер-Бэбб (5), Гиллеспи (4), Вайдеманн (0), Гиффи (0).
Положение команд: Реал Испания – 5-0, Барселона Испания – 4-1, Виртус Италия – 4-1, Фенербахче Турция – 4-1, Валенсия Испания – 4-1, Жальгирис Литва – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Монако – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Бавария Германия – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Милан Италия – 1-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Баскония Испания – 1-4, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Виллербан Франция – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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