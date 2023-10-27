Евролига. «Жальгирис» уступил «Валенсии», «Бавария» проиграла «Фенербахче» и другие результаты

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Панатинаикос Баскония Валенсия Виртус АСВЕЛ Виллербан Бавария Баскетбол

В пятницу, 27 октября, прошли четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

Литовский «Жальгирис» уступил испанской «Валенсии», немецкая «Бавария» проиграла турецкому «Фенербахче»

Евролига

Регулярный чемпионат

Жальгирис Литва  –  Валенсия Испания 72:87 (12:20, 18:32, 23:20, 19:15)
Дата проведения
27 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Эванс (18), Шмитс (11), Хэйс (10), Улановас (7), Гедрайтис (4) – старт; Лекавичюс (9), Димша (7), Мэнек (4), Бирутис (2), Митру-Лонг (0), Butka (0), Буткевичюс (0).
Валенсия
Джонс (16), Дэвис (11), Робертсон (5), Инглис (4), Клавер (2) – старт; Харпер (13), Руверс (11), Оджелей (9), Туре (9 + 7 подборов), Йович (3 + 6 передач), Пуэрто (2), Прадилья (2).

АСВЕЛ Виллербан Франция  –  Виртус Италия 84:87 (18:21, 24:18, 21:26, 21:22)
Дата проведения
27 октября, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча
АСВЕЛ Виллербан
Фалль (16), Ловернь (14), Ли (8 + 10 передач), Джексон (8), Лайти (4) – старт; Скотт (13), Де Коло (12), Каюди (4), Эгбуну (3), Джексон (2), Яаков (0), Далло (0).
Виртус
Кординье (20), Шенгелия (18), Белинелли (16), Хэкетт (6 + 6 передач), Данстон (2) – старт; Мики (11 + 4 блок-шота), Добрич (5), Кейкок (4), Пайола (3), Смит (2), Лундберг (0), Абасс (0).

Панатинаикос Греция  –  Баскония Испания 95:81 (24:22, 24:21, 22:23, 25:15)
Дата проведения
27 октября, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Слукас (12 + 7 передач), Григонис (7), Вильдоса (3), Эрнангомес (3), К. Адетокумбо (0) – старт; Митоглу (23), Лессор (23 + 14 подборов), Гай (13), Грант (9), Бальцеровски (2), П. Калаицакис (0).
Баскония
Ховард (22), Седекерскис (9 + 8 подборов), Котсар (8), Миллер-Макинтайр (2), Райесте (2) – старт; Мэннион (17), Маринкович (17), Костелло (4 + 9 подборов).

Бавария Германия  –  Фенербахче Турция 67:76 (20:19, 18:22, 9:14, 20:21)
Дата проведения
27 октября, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча
Бавария
Обст (9), Ибака (9 + 7 подборов), Букер (9), Бонга (8 + 7 подборов), Больмаро (6) – старт; Франсиско (11), Эдвардс (6), Уайлер-Бэбб (5), Гиллеспи (4), Вайдеманн (0), Гиффи (0).
Фенербахче
Гудурич (14), Мотли (9), Хэйс (9), Пьер (6), Калатес (4) – старт; Уилбекин (17), Папаяннис (8), Дорси (5), Сестина (4), Биберович (0).

Положение команд: Реал Испания – 5-0, Барселона Испания – 4-1, Виртус Италия – 4-1, Фенербахче Турция – 4-1, Валенсия Испания – 4-1, Жальгирис Литва – 3-2, Олимпиакос Греция – 3-2, Монако – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Бавария Германия – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Милан Италия – 1-3, Панатинаикос Греция – 2-3,  Баскония Испания – 1-4, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Альба Германия – 1-4, Виллербан Франция – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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