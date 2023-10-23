Чемпионат Греции. «Промитеас» примет «Марусси», «Панатинаикос» встретится с «Лаврионом»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Марусси Промитеас Лаврион Баскетбол

В понедельник, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Промитеас» примет «Марусси», «Панатинаикос» дома встретится с «Лаврионом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Промитеас – Марусси 33:25 (2 четверть)
Дата проведения
23 октября, 17.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча
Промитеас
Хэйл (0), Кониарис (0), Рейнольдс (0), Хрисикопулос (0), Эченике (0).
Марусси
Hill (0), Бриско (0), Яннопулос (0), Лукович (0), Богрис (0).

Панатинаикос – Лаврион
Дата проведения
23 октября, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 2-0, Промитеас – 2-0, Лаврион – 2-0, ПАОК – 2-1, Арис – 2-1, Аполлон – 1-2,  АЕК – 1-2, Колоссос – 1-2, Марусси – 0-2, Кардицас – 0-3, Перистери – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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