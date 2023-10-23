Чемпионат Греции. «Промитеас» примет «Марусси», «Панатинаикос» встретится с «Лаврионом»
В понедельник, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Промитеас» примет «Марусси», «Панатинаикос» дома встретится с «Лаврионом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 17.15, «Dimitris Tofalos Arena»
- Промитеас
- Хэйл (0), Кониарис (0), Рейнольдс (0), Хрисикопулос (0), Эченике (0).
- Дата проведения
- 23 октября, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 2-0, Промитеас – 2-0, Лаврион – 2-0, ПАОК – 2-1, Арис – 2-1, Аполлон – 1-2, АЕК – 1-2, Колоссос – 1-2, Марусси – 0-2, Кардицас – 0-3, Перистери – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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