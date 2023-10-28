Матиас Лессор из «Пао» – самый ценный игрок 5-го раунда Евролиги

Бигмен « » признан MVP 5-го раунда регулярного чемпионата .

В победном матче с «Басконией» (95:81) Лессор обновил личные рекорды в Евролиге по очкам (23) и подборам (14).

Лессор реализовал 8 из 16 2-очковых и 7 из 8 с линии, а также стал автором 2 блок-шотов и 1 передачи. Рейтинг эффективности составил 31 балл – это лучший результат среди игроков победивших команд в туре.

У Николы Миротича из «Милана» 36 баллов, но его команда проиграла «Альбе».

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