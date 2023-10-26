Никос Ронгавопулос и Дани Диес не сыграют с «Панатинаикосом»
Легкий форварды «Басконии» Никос Ронгавопулос и Дани Диес пропустят матч Евролиги против «Панатинаикоса» из-за травм, объявила организация.
Ронгавопулос выбыл из-за травмы правой икроножной мышцы, а у Диеса повреждена подошвенная мышца правой ноги.
Грек набирает в среднем 2,8 очка и 1,3 подбора в четырех матчах Евролиги.
Диес в этом сезоне выступал лишь раз, завершив матч против каунасского «Жальгириса» с 2 очками и 1 подбором.
Команды встретятся 27 октября, в пятницу, 21:15 по московскому времени.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Комментарии