Никос Ронгавопулос и Дани Диес не сыграют с «Панатинаикосом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Баскония Дани Диес Никос Ронгавопулос Баскетбол

Легкий форварды «Басконии» Никос Ронгавопулос и Дани Диес пропустят матч Евролиги против «Панатинаикоса» из-за травм, объявила организация.

Ронгавопулос выбыл из-за травмы правой икроножной мышцы, а у Диеса повреждена подошвенная мышца правой ноги.

Грек набирает в среднем 2,8 очка и 1,3 подбора в четырех матчах Евролиги.

Диес в этом сезоне выступал лишь раз, завершив матч против каунасского «Жальгириса» с 2 очками и 1 подбором.

Команды встретятся 27 октября, в пятницу, 21:15 по московскому времени.

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