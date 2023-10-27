Зак Лоу: «Хайме Хакес попадет в символическую сборную новичков»

Журналист ESPN Зак Лоу верит, что новичок « » проведет успешный первый сезон в лиге.

«Хайме Хакес попадет в символическую сборную новичков. Он достаточно сообразителен, чтобы выполнить все, что «Майами» хочет сделать в обороне. А в нападении он и так хорошо заполняет пробелы. Отлично двигает мяч. Он очень скоро войдет в основную ротацию «Майами», – сказал Лоу в эфире нового эпизода своего подкаста.

Хакес дебютировал 13 минутами на паркете и отметился 6 набранными очками, двумя подборами, передачами и перехватами.

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