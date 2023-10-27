Зак Лоу: «Хайме Хакес попадет в символическую сборную новичков»
Журналист ESPN Зак Лоу верит, что новичок «Майами» Хайме Хакес проведет успешный первый сезон в лиге.
«Хайме Хакес попадет в символическую сборную новичков. Он достаточно сообразителен, чтобы выполнить все, что «Майами» хочет сделать в обороне. А в нападении он и так хорошо заполняет пробелы. Отлично двигает мяч. Он очень скоро войдет в основную ротацию «Майами», – сказал Лоу в эфире нового эпизода своего подкаста.
Хакес дебютировал 13 минутами на паркете и отметился 6 набранными очками, двумя подборами, передачами и перехватами.
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Очень надеюсь, что ему постепенно накинут игрового времени.
Ну и что у него есть бросок: по первому матчу сильно непонятно, не было ни одного дальнего броска, чисто я в карьере в 2k.