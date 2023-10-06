Управленцы НБА считают, что Джейлен Грин на пике будет играть на уровне Брэдли Била и Зака Лавина

Теги Чикаго Хьюстон Финикс НБА Брэдли Бил Зак Лавин Джейлен Грин Зак Лоу Баскетбол

Управленцы НБА считают, что защитник «Хьюстона» Джейлен Грин на пике карьеры будет играть на уровне звезд лиги Брэдли БилаФиникс») и Зака Лавина («Чикаго»).

«Управленцы клубов-оппонентов часто прогнозируют его потенциальный пик на уровне того, что показывают Брэдли Бил и Зак Лавин. Некоторые статистические модели говорят о том, что это относительно корректное сравнение», – информирует обозреватель ESPN Зак Лоу.

21-летний Грин проведет третий сезон в НБА, в предыдущем он набирал 22,1 очка, 3,7 подбора и 3,7 передачи в 76 матчах.

Джейлен был выбран под 2-м номером на драфте-2021.

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4 комментария

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Донован хозяин НБА
Сложно сказать, то ли это комплимент, то ли оскорбление
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+15
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carmelo hot sause
Ну в целом то, что и сейчас - куча очков с плохим процентом ради ничего
+5
0
+5
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kisliy33
так он и сейчас показывает примерно тоже самое.
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+2
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Хмурый тамагочи
То есть ничего хорошего из него не выйдет
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0
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