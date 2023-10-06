Управленцы НБА считают, что защитник « » на пике карьеры будет играть на уровне звезд лиги (« ») и Зака Лавина (« »).

«Управленцы клубов-оппонентов часто прогнозируют его потенциальный пик на уровне того, что показывают Брэдли Бил и Зак Лавин. Некоторые статистические модели говорят о том, что это относительно корректное сравнение», – информирует обозреватель ESPN Зак Лоу.

21-летний Грин проведет третий сезон в НБА, в предыдущем он набирал 22,1 очка, 3,7 подбора и 3,7 передачи в 76 матчах.

Джейлен был выбран под 2-м номером на драфте-2021.

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