Управленцы НБА считают, что Джейлен Грин на пике будет играть на уровне Брэдли Била и Зака Лавина
Управленцы НБА считают, что защитник «Хьюстона» Джейлен Грин на пике карьеры будет играть на уровне звезд лиги Брэдли Била («Финикс») и Зака Лавина («Чикаго»).
«Управленцы клубов-оппонентов часто прогнозируют его потенциальный пик на уровне того, что показывают Брэдли Бил и Зак Лавин. Некоторые статистические модели говорят о том, что это относительно корректное сравнение», – информирует обозреватель ESPN Зак Лоу.
21-летний Грин проведет третий сезон в НБА, в предыдущем он набирал 22,1 очка, 3,7 подбора и 3,7 передачи в 76 матчах.
Джейлен был выбран под 2-м номером на драфте-2021.
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