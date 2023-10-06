Зак Лоу: «Име Удока не шутит. Он сказал мне, что на разборе матчей не будет церемониться и любой по итогу сможет оказаться на скамейке»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Джейлен Грин Зак Лоу Баскетбол

Инсайдер ESPN Зак Лоу считает, что «Хьюстон» нашел подходящего тренера для прогресса молодых игроков в лице Име Удоки.

«Я уже достаточно давно общаюсь с Име Удокой для своей новой статьи. И он не шутит, уверяю вас. Я про вещи, которые он говорит под запись, не стесняясь.

Например: «Джейлен [Грин] в прошлом сезоне делал слишком много отвратительных бросков через руки троих оппонентов». Говорил, что на разборе матчей он не будет церемониться и любой по итогу сможет оказаться на скамейке», – поделился Лоу в эфире своего подкаста.

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Перемен! «Хьюстон»

2 комментария

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aleksandre
В общем у Грина будет все нормально
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F1amberg
эх, Име ты же должен был творить в Бостоне. а в итоге натворил не то
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