Зак Лоу: «Име Удока не шутит. Он сказал мне, что на разборе матчей не будет церемониться и любой по итогу сможет оказаться на скамейке»
Инсайдер ESPN Зак Лоу считает, что «Хьюстон» нашел подходящего тренера для прогресса молодых игроков в лице Име Удоки.
«Я уже достаточно давно общаюсь с Име Удокой для своей новой статьи. И он не шутит, уверяю вас. Я про вещи, которые он говорит под запись, не стесняясь.
Например: «Джейлен [Грин] в прошлом сезоне делал слишком много отвратительных бросков через руки троих оппонентов». Говорил, что на разборе матчей он не будет церемониться и любой по итогу сможет оказаться на скамейке», – поделился Лоу в эфире своего подкаста.
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