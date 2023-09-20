Зак Лоу: «Переговоры «Клипперс» и «Филадельфии» по Джеймсу Хардену еще возобновятся»

Инсайдер ESPN Зак Лоу считает, что переговоры «Клипперс» и «Филадельфии» по разыгрывающему возобновятся.

: На данный момент никаких переговоров между «Сиксерс» и « » не ведется. И это продолжается, я даже не знаю, уже больше месяца – с момента, когда об этом сказал президент Мори.

Зак Лоу: Я считаю, что эти переговоры еще не закончились. У меня есть ощущение, что в какой-то момент общение команд еще возобновится.

Тренировочный лагерь «Сиксерс» начинается 2 октября, когда пройдет медиа-день. Ожидается, что Харден приедет на сборы команды.

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