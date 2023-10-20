Патрик Уильямс рассчитывает получить от «Чикаго» новый контракт на 200 миллионов долларов (Зак Лоу)

Тяжелый форвард « » хочет получить значительное продление контракта от организации.

По информации инсайдера ESPN Зака Лоу, Уильямс хочет подписать контракт более чем на 200 миллионов долларов.

«Я слышал, что Патрик Уильямс хочет получить большие, огромные цифры в своем следующем контракте... Скажу так, начинается с двойки, но я говорю не про 20 миллионов», – поделился Лоу в эфире своего подкаста.

В сезоне-2022/23 Уильямс набирал в среднем 10,2 очка и 4 подбора при 46,4% реализации с игры и 41,5% из-за дуги. Как четвертый номер драфта-2020 он заработает 9,8 млн долларов за следующий год.

Этим летом Ламело Болл (3-й пик-2020), Тайриз Халибертон (12-й пик-2020) и Энтони Эдвардс (1-й пик-2020) заключили контракты на 5 лет и 260 миллионов долларов.

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