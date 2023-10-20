Патрик Уильямс рассчитывает получить от «Чикаго» новый контракт на 200 миллионов долларов (Зак Лоу)

Теги Чикаго НБА Патрик Уильямс Зак Лоу Баскетбол

Тяжелый форвард «Чикаго» Патрик Уильямс хочет получить значительное продление контракта от организации.

По информации инсайдера ESPN Зака Лоу, Уильямс хочет подписать контракт более чем на 200 миллионов долларов.

«Я слышал, что Патрик Уильямс хочет получить большие, огромные цифры в своем следующем контракте... Скажу так, начинается с двойки, но я говорю не про 20 миллионов», – поделился Лоу в эфире своего подкаста.

В сезоне-2022/23 Уильямс набирал в среднем 10,2 очка и 4 подбора при 46,4% реализации с игры и 41,5% из-за дуги. Как четвертый номер драфта-2020 он заработает 9,8 млн долларов за следующий год.

Этим летом Ламело Болл (3-й пик-2020), Тайриз Халибертон (12-й пик-2020) и Энтони Эдвардс (1-й пик-2020) заключили контракты на 5 лет и 260 миллионов долларов.

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15 комментариев

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Rotick
«Вы че угораете?»
+12
0
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bear7904
200 млн за 10 очков, Я правильно понял?
+10
0
+10
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Parafia
ну неееее...
+5
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LBJ236
перебор
+3
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ygcn5c2ty9
честно говоря, потенциал хороший
но 200 млн за 10+4 это совсем больно…
+3
0
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Vano from Tbilisi
кириленко в нынешней нба тогда все 300-350 требовал бы
+3
0
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Maxsut
А на ключи от квартиры, где деньги лежат не рассчитывает?
+2
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danteeeq
там в Чикаго полный лигалайз что-ли ?
+1
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Ed Monix
Это похоже на то, как мужик на рынке курицу за миллион рублей продаёт, и его спрашивают:
- Эй, мужик, а чего так дорого?
А он отвечает:
- Да деньги очень нужны.
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Daff Rogers
Будучи фаном Быков, даже мне смешно. Но этот сезон покажет. Если не сейчас, то уже никогда
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Tim Timson
Карнишовас на откатах?)
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Донован хозяин НБА
А что все смеются? Я уверен, что Патрик стоит контракта на 200 млн, если только он будет действовать до конца карьеры
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Mikael Rikhard
кто это?
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Денис Гончаров
Ответ bear7904
200 млн за 10 очков, Я правильно понял?
И они ему их дадут) или около того
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fhneh
Ответ Vano from Tbilisi
кириленко в нынешней нба тогда все 300-350 требовал бы
у контрактов ограничения есть. Детскую максималку да, требовал бы. И он и в свое время детскую максималку и получал. Только числа другие были. А тот период, когда он уже выступал в Миннесоте... Ну что-то вроде 70 на 3 наверное получил бы. Будь это сейчас
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