Кендрик Перкинс: «На месте «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена Джеймса Хардена»

Теги Кендрик Перкинс Клипперс Лейкерс НБА Джеймс Харден Энтони Дэвис Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» стоит рассмотреть возможность приобретения разыгрывающего Джеймса Хардена.

«На месте «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена Джеймса Хардена. Он хочет стать игроком «Клипперс», но переход в «Лейкерс» имеет наибольший смысл – для Энтони Дэвиса.

Если вы хотите, чтобы Эй-Ди получал отличные возможности для легкого набора очков, как Джеймс делал это для Джоэла Эмбиида в прошлом сезоне, как насчет обмена? Когда там можно все проводить, чтобы включить туда Д’Анджело Расселла? 15 декабря? На месте Хардена я бы подумал над этим», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Перемен! «Кливленд»

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
И будут бегать по поляне два бородатых Джеймса. И с ними бородатый Дэвис. Останется ещё Ривзу, Принсу и Хачимуре метлу отпустить.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Vorontsov
Только Черепашку с таким трудом сбагрили, теперь с Бородой мучиться?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Именно поэтому ты и не во фронт-офисе Лейкерс.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fungus_Amongus
Ответ armageddon123456
Адекватное? Это какое? Клипперс пытались сбагрить что плохо лежит, а как раз нормальный актив (Мене) отказывались включать.
Клипперс предлагали собственный незащищенный пик 2028 и как минимум один обмен пиками, тоже далекий. Готовы ли Лейкерс предложить свой незащищенный пик 2029 и скажем обмен пиками в 2028? Что-то сомневаюсь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Light Yagami
Патовая ситуация получится: "Филли" захотят Ривза в обмене, ибо ДиЛоу им не нужен при живом Макси.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
Фила не принимала адекватное предложение за бороду, интересно что может вообще предложить ЛАЛ?) Типо, Рассела + Хачимуру (зная как Пелинка не любит отдавать пика)
ну хзхз
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kevin Durant
На месте ESPN я бы давно уже отправил его на пенсию, обладатель чемпионского ДНК
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
armageddon123456
Ответ ygcn5c2ty9
Фила не принимала адекватное предложение за бороду, интересно что может вообще предложить ЛАЛ?) Типо, Рассела + Хачимуру (зная как Пелинка не любит отдавать пика) ну хзхз
Адекватное? Это какое? Клипперс пытались сбагрить что плохо лежит, а как раз нормальный актив (Мене) отказывались включать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
Ответ armageddon123456
Адекватное? Это какое? Клипперс пытались сбагрить что плохо лежит, а как раз нормальный актив (Мене) отказывались включать.
ну они давали хоть что-то адекватное + пики
тут ЛАЛ даже такое дать не могут
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий