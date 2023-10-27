Кендрик Перкинс: «На месте «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена Джеймса Хардена»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» стоит рассмотреть возможность приобретения разыгрывающего .

«На месте «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена Джеймса Хардена. Он хочет стать игроком « », но переход в « » имеет наибольший смысл – для .

Если вы хотите, чтобы Эй-Ди получал отличные возможности для легкого набора очков, как Джеймс делал это для Джоэла Эмбиида в прошлом сезоне, как насчет обмена? Когда там можно все проводить, чтобы включить туда Д’Анджело Расселла? 15 декабря? На месте Хардена я бы подумал над этим», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Перемен! «Кливленд»

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru