Кендрик Перкинс: «На месте «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена Джеймса Хардена»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» стоит рассмотреть возможность приобретения разыгрывающего Джеймса Хардена.
«На месте «Лейкерс» я бы рассмотрел возможность обмена Джеймса Хардена. Он хочет стать игроком «Клипперс», но переход в «Лейкерс» имеет наибольший смысл – для Энтони Дэвиса.
Если вы хотите, чтобы Эй-Ди получал отличные возможности для легкого набора очков, как Джеймс делал это для Джоэла Эмбиида в прошлом сезоне, как насчет обмена? Когда там можно все проводить, чтобы включить туда Д’Анджело Расселла? 15 декабря? На месте Хардена я бы подумал над этим», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.
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ну хзхз
тут ЛАЛ даже такое дать не могут