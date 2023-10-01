Кендрик Перкинс: «Чонси Биллапс сейчас должен улыбаться до ушей»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на обмены, которые « » совершил в последние дни.

« сейчас должен улыбаться до ушей! Будущее «Блэйзерс» теперь выглядит чрезвычайно ярким», – написал Перкинс в соцсети.

В результате обмена «Блэйзерс» приобрели Деандре Эйтона, Роберта Уильямса, Малкольма Брогдона, Тумани Камару, три драфт-пика первого раунда и два обмена пиками.

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