Кендрик Перкинс: «Чонси Биллапс сейчас должен улыбаться до ушей»

Теги Кендрик Перкинс Чонси Биллапс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на обмены, которые «Портленд» совершил в последние дни.

«Чонси Биллапс сейчас должен улыбаться до ушей! Будущее «Блэйзерс» теперь выглядит чрезвычайно ярким», – написал Перкинс в соцсети.

В результате обмена Дэмиана Лилларда «Блэйзерс» приобрели Деандре Эйтона, Роберта Уильямса, Малкольма Брогдона, Тумани Камару, три драфт-пика первого раунда и два обмена пиками.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

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2 комментария

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711M
вообще 25-летние Эйтоны и Таймлорды это даже скорее про настоящее, чем про будущее. так что кто знает, может, у Скута и Шарпа уже скоро будет боевое крещение плей-ином
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+2
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Game Winner
Ну да, теперь с него просто спрос не велик. Сумеет зацепиться за плей-ин - молодец, не сумеет, ну и не мудрено, с таким то составом.
+1
0
+1
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