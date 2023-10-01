Кендрик Перкинс: «Чонси Биллапс сейчас должен улыбаться до ушей»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на обмены, которые «Портленд» совершил в последние дни.
«Чонси Биллапс сейчас должен улыбаться до ушей! Будущее «Блэйзерс» теперь выглядит чрезвычайно ярким», – написал Перкинс в соцсети.
В результате обмена Дэмиана Лилларда «Блэйзерс» приобрели Деандре Эйтона, Роберта Уильямса, Малкольма Брогдона, Тумани Камару, три драфт-пика первого раунда и два обмена пиками.
Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья
2 комментария