Кендрик Перкинс представил свою пятерку лучших атакующих команд сезона-2023/24. «Сакраменто» – не в списке

Теги Бостон Кендрик Перкинс Денвер Голден Стэйт Милуоки Ричард Джефферсон Финикс Сакраменто НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс объявил свой список лучших атакующих команд предстоящего сезона-2023/24.

Чемпион-2008 поставил «Бостон» и «Голден Стэйт» на 5 и 4 места соответственно.

«Финикс» стал третьим, «Денвер» – вторым, а «Милуоки» занял первую строчку.

Примечательно, что в список не попал «Сакраменто», который в прошлом сезоне показывал лучшее нападение в НБА, что отметил Ричард Джефферсон.

Перкинс объяснил это тем, что статус темной лошадки позволил «Кингз» успешно выступить в прошлом году – отныне команды будут нацеленно готовиться к атакующей системе Майка Брауна.

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2 комментария

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mastadon
Какая интересная новость от Кендрика за 16 сентября, про Танасиса, который играет в НБА только из-за брата. А кому братом приходится Перкинс, ведь он тоже"играл" в лиге?)
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Даши Жапов
Впервые у Перка разумный аргумент) Я про Сакраменто
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