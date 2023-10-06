Кендрик Перкинс представил свою пятерку лучших атакующих команд сезона-2023/24. «Сакраменто» – не в списке

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс объявил свой список лучших атакующих команд предстоящего сезона-2023/24.

Чемпион-2008 поставил « » и « » на 5 и 4 места соответственно.

« » стал третьим, « » – вторым, а « » занял первую строчку.

Примечательно, что в список не попал «Сакраменто», который в прошлом сезоне показывал лучшее нападение в НБА, что отметил Ричард Джефферсон.

Перкинс объяснил это тем, что статус темной лошадки позволил «Кингз» успешно выступить в прошлом году – отныне команды будут нацеленно готовиться к атакующей системе Майка Брауна.

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