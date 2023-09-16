Эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что форвард (« ») имеет место в НБА только благодаря своему звездному брату .

«Когда мы говорим о том, что Яннис получает все и даже больше, это действительно все и даже больше, потому что, если честно... если бы не Яннис, сомневаюсь, что его брат Танасис был бы в составе команды НБА», – заявил Перкинс.

Яннис ранее неоднократно заявлял, что продлит контракт с «Бакс» только в том случае, если клубу из Висконсина удастся соответствовать его представлениям о том, как должна выглядеть чемпионская команда.

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