Кендрик Перкинс: «Если бы не Яннис, сомневаюсь, что его брат Танасис был бы в составе команды НБА»

Теги Кендрик Перкинс Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что форвард Танасис АдетокумбоМилуоки») имеет место в НБА только благодаря своему звездному брату Яннису Адетокумбо.

«Когда мы говорим о том, что Яннис получает все и даже больше, это действительно все и даже больше, потому что, если честно... если бы не Яннис, сомневаюсь, что его брат Танасис был бы в составе команды НБА», – заявил Перкинс.

Яннис ранее неоднократно заявлял, что продлит контракт с «Бакс» только в том случае, если клубу из Висконсина удастся соответствовать его представлениям о том, как должна выглядеть чемпионская команда.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий