В сети завирусилась фотография невероятного прыжка Леброна Джеймса в матче с «Санз»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол - фото Баскетбол

В сети стала набирать популярность фотография прыжка 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в матче с «Финиксом» (100:95).

На ней Джеймс в невероятном «полете» ловит мяч перед форвардом «Санз» Кевином Дюрэнтом.

Через два месяца Джеймсу исполнится 39 лет. Он вступил в свой 21-й сезон в НБА.

Фото: cоцсети журналиста The Washington Post Бена Голливера

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13 комментариев

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8w6sxy5f6x
Это, конечно, ухххх
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Лиллард унижатель!
Ответ Ed Monix
Кто ещё так летал в эти годы в НБА? Леба явно в межсезонье работал над силовой подготовкой. Тут явно голова на уровне кольца. Зверюга
Никто. Даже Винс Картер в 39 уже сдал, хоть и данкал, но уже еле отрываясь от земли в основном за счет длины рук.
+30
-2
+28
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Cash_flow
Сразу вспомнилось 👇🤯
https://youtu.be/3-kolNcY53s?si=Vgtf-CemTB0O0Msl
+20
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+19
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RAMIK
Ответ Ed Monix
Кто ещё так летал в эти годы в НБА? Леба явно в межсезонье работал над силовой подготовкой. Тут явно голова на уровне кольца. Зверюга
ЛеБрон всю карьеру отдыхает 4 дня в межсезонье. Всё остальное время он тренируется. Это баскетбольный Роналду с мышлением Месси.
+18
-2
+16
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1ggy
Самый невероятный атлет в истории
+23
-8
+15
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Ed Monix
Кто ещё так летал в эти годы в НБА? Леба явно в межсезонье работал над силовой подготовкой. Тут явно голова на уровне кольца. Зверюга
+18
-3
+15
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A. V.
Прыгучий, GOAT 🐐!
+11
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hhh1361
Ответ Cash_flow
Сразу вспомнилось 👇🤯 https://youtu.be/3-kolNcY53s?si=Vgtf-CemTB0O0Msl
Ляяя. Тупо машина)
+9
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+8
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Ed Monix
Ответ Cash_flow
Сразу вспомнилось 👇🤯 https://youtu.be/3-kolNcY53s?si=Vgtf-CemTB0O0Msl
Прямо прыжок леопарда, мне Леба всегда именно этого зверя напоминал. Без особого изящества, зато страшная сила
+9
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Agent Smith
Вау!🤯🏀
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парис надаль
Ответ Cash_flow
Сразу вспомнилось 👇🤯 https://youtu.be/3-kolNcY53s?si=Vgtf-CemTB0O0Msl
Увидев по ссылке игру «Портленда» против «Кливленда» в синей форме, я поначалу подумал, что в ролике покажут блокшот от ЛеБрона, доставшего головой до уровня дужки кольца, Брэндону Рою:

https://www.youtube.com/watch?v=WQAngO4OSKQ

Но, оказывается, история противостояний этих команд знает и другой суперпрыжок Джеймса, возможно, и поболее известный.

Спасибо.
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PhilAN
Где то здесь должна быть легендарная фраза: "Леброн уже не торт"
Ей, этой фразе, уже лет 10, но она до сих пор не теряет актуальность
+2
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Analjinn
Ответ RAMIK
ЛеБрон всю карьеру отдыхает 4 дня в межсезонье. Всё остальное время он тренируется. Это баскетбольный Роналду с мышлением Месси.
Скорее Пирло. Месси всё же немного иной.
+2
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