В сети завирусилась фотография невероятного прыжка Леброна Джеймса в матче с «Санз»
В сети стала набирать популярность фотография прыжка 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в матче с «Финиксом» (100:95).
На ней Джеймс в невероятном «полете» ловит мяч перед форвардом «Санз» Кевином Дюрэнтом.
Через два месяца Джеймсу исполнится 39 лет. Он вступил в свой 21-й сезон в НБА.
Фото: cоцсети журналиста The Washington Post Бена Голливера
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https://youtu.be/3-kolNcY53s?si=Vgtf-CemTB0O0Msl
https://www.youtube.com/watch?v=WQAngO4OSKQ
Но, оказывается, история противостояний этих команд знает и другой суперпрыжок Джеймса, возможно, и поболее известный.
Спасибо.
Ей, этой фразе, уже лет 10, но она до сих пор не теряет актуальность