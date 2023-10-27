В сети стала набирать популярность фотография прыжка 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в матче с « » (100:95).

На ней Джеймс в невероятном «полете» ловит мяч перед форвардом «Санз» .

Через два месяца Джеймсу исполнится 39 лет. Он вступил в свой 21-й сезон в НБА.

: cоцсети журналиста The Washington Post Бена Голливера

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