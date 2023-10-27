Леброн Джеймс о дуэли с Дюрэнтом: «Не знаю, сколько раз нам еще доведется сыграть друг против друга»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что был рад противостоять Кевину Дюрэнту во время матча против «Финикса» (100:95).

Звезды лиги сыграли друг против друга впервые с 2018 года.

«У нас было так много сражений, а впереди уже не так много новых дуэлей. Не знаю, сколько раз нам еще доведется сыграть друг против друга, так что такие моменты точно не принимаешь как нечто само собой разумеющееся.

Возможность сыграть против отличного баскетболиста, одного из лучших в истории. Это всегда удовольствие. Это всегда интересно», – заявил 38-летний Джеймс.

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7 комментариев

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unrecyclable
Если вдруг интересна статистика их противостояний - https://www.landofbasketball.com/games_between/kevin_durant_vs_lebron_james.htm
+17
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+17
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arspurs9
Когда в четвертой четверти Дэвис разменялся на Брона и тот оказался против КД, даже у комментатора голос повысился;)
+7
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+7
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ты не прав
Очень надеюсь увидеть еще одно их противостояние в пост сезоне в плюс минус в адекватных составах
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0
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OlegTs
Статистика вещь упрямая, но как такое возможно: Кеша сыграл 39 мин. +18; Леброн 35 мин. +22. Интересно какие у них цифры, когда оба были на площадке?
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