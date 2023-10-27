Леброн Джеймс о дуэли с Дюрэнтом: «Не знаю, сколько раз нам еще доведется сыграть друг против друга»

Форвард « » заявил, что был рад противостоять во время матча против « » (100:95).

Звезды лиги сыграли друг против друга впервые с 2018 года.

«У нас было так много сражений, а впереди уже не так много новых дуэлей. Не знаю, сколько раз нам еще доведется сыграть друг против друга, так что такие моменты точно не принимаешь как нечто само собой разумеющееся.

Возможность сыграть против отличного баскетболиста, одного из лучших в истории. Это всегда удовольствие. Это всегда интересно», – заявил 38-летний Джеймс.

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