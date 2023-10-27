Джей Уильямс: «Леброну пришлось отыграть 12 минут в последней четверти, чтобы справиться с «Финиксом» без Букера и Била»
Бывший игрок НБА Джей Уильямс не стал хвалить «Лейкерс» после первой победы в сезоне – над «Финиксом» (100:95).
«Для победы над «Финиксом» без Брэдли Била и Девина Букера «Лейкерс» потребовалось, чтобы Леброн Джеймс играл каждую минуту в четвертой четверти.
Подумайте об этом. Все игроки «Санз» в последней 12-минутке, кроме Кевина Дюрэнта, попали 1 из 9 с игры. Энтони Дэвис был лучшим игроком, и Леброну все равно пришлось «закрывать» игру в концовке. Просто подумайте о том, в каком положении «Лейкерс» находятся в Западной конференции. Это хорошая команда, но не отличная», – сказал Уильямс в эфире Get Up.
Джеймс набрал 10 очков в заключительной четверти, сделал 3 подбора и 2 передачи.
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