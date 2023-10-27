Джей Уильямс: «Леброну пришлось отыграть 12 минут в последней четверти, чтобы справиться с «Финиксом» без Букера и Била»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Джей Уильямс Баскетбол

Бывший игрок НБА Джей Уильямс не стал хвалить «Лейкерс» после первой победы в сезоне – над «Финиксом» (100:95).

«Для победы над «Финиксом» без Брэдли Била и Девина Букера «Лейкерс» потребовалось, чтобы Леброн Джеймс играл каждую минуту в четвертой четверти.

Подумайте об этом. Все игроки «Санз» в последней 12-минутке, кроме Кевина Дюрэнта, попали 1 из 9 с игры. Энтони Дэвис был лучшим игроком, и Леброну все равно пришлось «закрывать» игру в концовке. Просто подумайте о том, в каком положении «Лейкерс» находятся в Западной конференции. Это хорошая команда, но не отличная», – сказал Уильямс в эфире Get Up.

Джеймс набрал 10 очков в заключительной четверти, сделал 3 подбора и 2 передачи.

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9 комментариев

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Cash_flow
Ответ frenemy
Что тут такого, Леброн весь матч особо не напрягался, бегал посреди четвертой с 10 очками. Специально экономил силы чтоб рывок дать. Скорее вопросы все к той же глубине Санс, которые за матч умудрились дважды слить +12 без КД.
Какие вопросы к глубине Санз, которые играли гостевой матч без двух из трёх своих лучших игроков?

Ну и +12 в современной НБА это разве преимущество? Те же Бакс сегодня в последней четверти против Фили -8 превратили в +4 за полторы минуты чистого времени
+10
0
+10
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frenemy
Что тут такого, Леброн весь матч особо не напрягался, бегал посреди четвертой с 10 очками. Специально экономил силы чтоб рывок дать. Скорее вопросы все к той же глубине Санс, которые за матч умудрились дважды слить +12 без КД.
+16
-7
+9
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Лиллард унижатель!
Он получает 47 лямов в год, почти треть платежки. Наберите состав который должен выигрывать 4 четверть с сидящим на лавке 47 миллионым игроком.
+11
-3
+8
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RAMIK
По ЛАЛ видно что они далеки от оптимальной формы. Прошлый сезон показал,что главное не то что в начале, а то как команда будет выглядеть на финише. У меня прямо ощущение, что команда играет в эконом режиме.
+7
-2
+5
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barc-70
И судьи в 4-четверти потрудились на славу. Один фол на Расселе--это абсолютная клоунада. Браво.
+4
-2
+2
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Nikadimus
Ответ Ed Monix
Комментарий удален пользователем
сказал чувак из комментов на спортсе чуваку, который всю жизнь живет баскетболом
+5
-3
+2
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Noname
Ответ ArizonaCactus
И также позорно закончили!
Финал конференции?? Ну скажем прям жесть как позорно
+2
0
+2
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Noname
2ая игра , Карл!! Всего 2ая, но уже сделаны выводы и решены результаты)
Лейкерс прошлый сезон 2-10 начали если
+4
-3
+1
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Ed Monix
Комментарий удален пользователем
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