Джей Уильямс: «Леброну пришлось отыграть 12 минут в последней четверти, чтобы справиться с «Финиксом» без Букера и Била»

Бывший игрок НБА Джей Уильямс не стал хвалить «Лейкерс» после первой победы в сезоне – над « » (100:95).

«Для победы над «Финиксом» без Брэдли Била и Девина Букера «Лейкерс» потребовалось, чтобы играл каждую минуту в четвертой четверти.

Подумайте об этом. Все игроки «Санз» в последней 12-минутке, кроме , попали 1 из 9 с игры. Энтони Дэвис был лучшим игроком, и Леброну все равно пришлось «закрывать» игру в концовке. Просто подумайте о том, в каком положении « » находятся в Западной конференции. Это хорошая команда, но не отличная», – сказал Уильямс в эфире Get Up.

Джеймс набрал 10 очков в заключительной четверти, сделал 3 подбора и 2 передачи.

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