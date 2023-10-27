Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»

Теги Бостон Леброн Джеймс Милуоки НБА Энтони Дэвис Дэмиан Лиллард Джей Уильямс Яннис Адетокумбо Никола Йокич Джамал Мюррэй Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что связка Дэмиана Лилларда и Янниса Адетокумбо показала, что работает уже в своей первой совместной официальной игре.

«За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Джейлен Браун и Джейсон Тейтум за семь лет совместной карьеры. <...>

Им еще предстоит много работы, но они сочетаются как Йокич и Мюррэй, как Леброн и Энтони Дэвис», – сказал бывший игрок НБА в эфире Get Up.

Лиллард отметился 39 очками и 8 подборами в победном матче против «Филадельфии» (118:117), Адетокумбо набрал 23 очка и сделал 13 подборов, два блокшота, два перехвата.

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15 комментариев

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unrecyclable
Интересный вывод, но нет.
Во-первых, это всего один матч. Так можно было сказать, что Дончич и Грант Вильямс созданы друг для друга.
Во-вторых, Браун и Тейтум начинали вместе как зеленые новички и только сейчас дошли до какого-то уровня. Лилард и Адетокумбо другого уровня сейчас.
+39
-4
+35
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noke
Победа дома над Филадельфией без их прежнего стартового разыгрывающего с преимуществом в одно очко и 17 штрафными у Лилларда?
+25
-2
+23
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Максим Максимов
Что-то в этом есть . Но все выше озвученные это плеймейкер и скорер. Тейтум и Браун это игроки одного амплуа. Они играют паралельно. Собственно как и Кавай с Джорджем
+22
-3
+19
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Kemlo
Конечно,это же был 7-й матч финала,они вписали свои имена в историю,просто величайший дуэт)
+18
-3
+15
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Bansly
Ответ Максим Максимов
Что-то в этом есть . Но все выше озвученные это плеймейкер и скорер. Тейтум и Браун это игроки одного амплуа. Они играют паралельно. Собственно как и Кавай с Джорджем
Кавай ещё с Леонардом в принципе неплохо смотрелся
+11
-1
+10
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Daniel Fox
Проблема в том , что форвард и гард редко когда сочетаются на хорошем уровне , примеров правда мало
Леброн и Уэйд - оба умели разыгрывать и могли бы заменить стартовых разыгрывающих в большинстве команд , плюс оба умели играть без мяча (два супер игрока )
Джордан и Пиппен ( оба могли разыгрывать, набирать очки и играть без мяча )
Но помимо того что эти игроки все были на голову выше этих чудиков из Бостона, так ещё и умели жертвовать статистикой . Уэйд и Пиппен могли выполнить кучу черновой работы набрав 5-6 очков в ущерб себе и ради команды . А Браун и Тэйтум это две независимые опции друг от друга и химией там и не пахнет , никто не под кого не прогибается
+18
-10
+8
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ВладиславМартынов
Дэвис идеально сочетается с лазаретом
+9
-2
+7
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mqh9pzrxgf
Ответ Bansly
Кавай ещё с Леонардом в принципе неплохо смотрелся
Да и пол с джорджем тоже, как и Ивица с зубацом
+7
0
+7
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scorp19
Да да )) Финал НБА, финал конференции это ничего не стоит против выиграть одну игру в регулярке ))
+4
-3
+1
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udod
сейчас есть надежда, что Порзингис будет второй звездой, а не Браун
а вот Тейтум с Порзи уже гораздо лучше дополняют друг друга
+1
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Can
Дядь так всегда, называется медовый месяц, а вот если они бостон по пути к финалу переедут, то тогда бостон можно распускать
+2
-2
0
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Грэг Форстер
Ответ mqh9pzrxgf
Да и пол с джорджем тоже, как и Ивица с зубацом
а ивица с зубоцем это + или -?
0
0
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mqh9pzrxgf
Ответ Грэг Форстер
а ивица с зубоцем это + или -?
Ивица только с оличем +)))
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mqh9pzrxgf
Ответ Daniel Fox
Проблема в том , что форвард и гард редко когда сочетаются на хорошем уровне , примеров правда мало Леброн и Уэйд - оба умели разыгрывать и могли бы заменить стартовых разыгрывающих в большинстве команд , плюс оба умели играть без мяча (два супер игрока ) Джордан и Пиппен ( оба могли разыгрывать, набирать очки и играть без мяча ) Но помимо того что эти игроки все были на голову выше этих чудиков из Бостона, так ещё и умели жертвовать статистикой . Уэйд и Пиппен могли выполнить кучу черновой работы набрав 5-6 очков в ущерб себе и ради команды . А Браун и Тэйтум это две независимые опции друг от друга и химией там и не пахнет , никто не под кого не прогибается
Именно, джеи просто владения чередуют и все
0
0
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