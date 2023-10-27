Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»
Эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что связка Дэмиана Лилларда и Янниса Адетокумбо показала, что работает уже в своей первой совместной официальной игре.
«За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Джейлен Браун и Джейсон Тейтум за семь лет совместной карьеры. <...>
Им еще предстоит много работы, но они сочетаются как Йокич и Мюррэй, как Леброн и Энтони Дэвис», – сказал бывший игрок НБА в эфире Get Up.
Лиллард отметился 39 очками и 8 подборами в победном матче против «Филадельфии» (118:117), Адетокумбо набрал 23 очка и сделал 13 подборов, два блокшота, два перехвата.
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Во-первых, это всего один матч. Так можно было сказать, что Дончич и Грант Вильямс созданы друг для друга.
Во-вторых, Браун и Тейтум начинали вместе как зеленые новички и только сейчас дошли до какого-то уровня. Лилард и Адетокумбо другого уровня сейчас.
Леброн и Уэйд - оба умели разыгрывать и могли бы заменить стартовых разыгрывающих в большинстве команд , плюс оба умели играть без мяча (два супер игрока )
Джордан и Пиппен ( оба могли разыгрывать, набирать очки и играть без мяча )
Но помимо того что эти игроки все были на голову выше этих чудиков из Бостона, так ещё и умели жертвовать статистикой . Уэйд и Пиппен могли выполнить кучу черновой работы набрав 5-6 очков в ущерб себе и ради команды . А Браун и Тэйтум это две независимые опции друг от друга и химией там и не пахнет , никто не под кого не прогибается
а вот Тейтум с Порзи уже гораздо лучше дополняют друг друга