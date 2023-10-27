Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»

Эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что связка и показала, что работает уже в своей первой совместной официальной игре.

«За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем и Джейсон Тейтум за семь лет совместной карьеры. <...>

Им еще предстоит много работы, но они сочетаются как Йокич и Мюррэй, как и », – сказал бывший игрок НБА в эфире Get Up.

Лиллард отметился 39 очками и 8 подборами в победном матче против «Филадельфии» (118:117), Адетокумбо набрал 23 очка и сделал 13 подборов, два блокшота, два перехвата.

Перемен! «Кливленд»

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru