«Лейкерс» не планируют вводить жесткий лимит игрового времени для Леброна Джеймса
«Лейкерс» планируют лимитировать игровое время лидера команды Леброна Джеймса, которому в декабре исполнится 39 лет.
В первом матче сезона-23/24 против «Денвера» (107:119) Джеймс провел на площадке 29 минут. При этом в четверг против «Финикса» он отыграл 35 минут.
«28-30 минут – это скорее ориентир, а не жесткий предел.
Итак, если Леброн уже отыграл 30 минут, а до конца четвертой четверти осталось несколько минут и идет борьба за результат, он останется на площадке», – пишет обозреватель ESPN Дэйв Макменамин.
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