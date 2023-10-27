« » планируют лимитировать игровое время лидера команды , которому в декабре исполнится 39 лет.

В первом матче сезона-23/24 против «Денвера» (107:119) Джеймс провел на площадке 29 минут. При этом в четверг против «Финикса» он отыграл 35 минут.

«28-30 минут – это скорее ориентир, а не жесткий предел.

Итак, если Леброн уже отыграл 30 минут, а до конца четвертой четверти осталось несколько минут и идет борьба за результат, он останется на площадке», – пишет обозреватель ESPN Дэйв Макменамин.

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