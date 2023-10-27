«Лейкерс» не планируют вводить жесткий лимит игрового времени для Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» планируют лимитировать игровое время лидера команды Леброна Джеймса, которому в декабре исполнится 39 лет.

В первом матче сезона-23/24 против «Денвера» (107:119) Джеймс провел на площадке 29 минут. При этом в четверг против «Финикса» он отыграл 35 минут.

«28-30 минут – это скорее ориентир, а не жесткий предел.

Итак, если Леброн уже отыграл 30 минут, а до конца четвертой четверти осталось несколько минут и идет борьба за результат, он останется на площадке», – пишет обозреватель ESPN Дэйв Макменамин.

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13 комментариев

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Mr.BadGuy
Итак, если Леброн уже отыграл 30 минут, а до конца четвертой четверти осталось 12 минут и идет борьба за результат, он отыграет 42 минуты
+31
-2
+29
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mmike
Ответ SopTecret
Почтальон был монументальным качком, причем во времена, когда это было не на препаратах
Это начало 2000-х было без препаратов, простите?
+17
0
+17
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Ужратый Гусениц
Бедный Леброн, так и будет всех этих дэвисов.,расселов и хемов тащить на себе (
+13
0
+13
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Leo Bonart
Ответ SopTecret
Почтальон был монументальным качком, причем во времена, когда это было не на препаратах
Старина Арни ржет в голосину
+9
0
+9
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badaboom
Ответ SopTecret
Почтальон был монументальным качком, причем во времена, когда это было не на препаратах
Лол.
Препараты в амерспорте активно применяются с 60-х. К тому же, быть качком - это НЕ быть выносливым в первую очередь, ибо кислород, мышцы, все дела
+7
0
+7
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Рахон Р.
Ответ Mr.BadGuy
Итак, если Леброн уже отыграл 30 минут, а до конца четвертой четверти осталось 12 минут и идет борьба за результат, он отыграет 42 минуты
А в случае двух овертаймов отыграет и 52.
+6
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quznez
Тимми в 38 бегал 28 мин, Дирки 26, Карим 33, Майк 37, Почтальон 38 мин.
+5
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+4
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Ed Monix
Можно предположить, что Леба снова выйдет на свой уровень в районе 25 очков в среднем за игру. Тогда он спокойно сделает 40 тысяч очков за карьеру в регулярках в этом сезоне. Мотивация хорошая. Ни у кого такой нет и вряд ли будет
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TurboMen
Да возвращаться к обычному графику, отдыхать когда это надо для восстановления и поддержания уровня игры(своего и команды), а не просто сел и фоткаю как тиммейты сливают. Отдыхать можно и в 4-х четвертях, только для этого нужно донести солидный перевес - но тоже путь к сокращению минут.
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blooooomka
Ответ quznez
Тимми в 38 бегал 28 мин, Дирки 26, Карим 33, Майк 37, Почтальон 38 мин.
Только пробег у Леброна в разы больше, чем у Майкла, Дирка, Почтальона, Тимми. Сколько он только в ПО отыграл... там износ впоряде, а ещё играть и с моим сыном тоже!
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Starkom
Ответ SopTecret
Почтальон был монументальным качком, причем во времена, когда это было не на препаратах
из всего, что жрали и кололи себе велосипедисты на Тур Де Франс в середине 80-х, ныне разрешены только вода и макароны :)
+1
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