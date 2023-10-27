Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу в игре с «Санз» – 21 очко, 8 подборов и 9 передач

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс едва не оформил трипл-дабл во втором матче сезона с «Финиксом».

В активе 38-летнего форварда 21 очко (7 из 14 с игры), 8 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.

Джеймс стал автором двух решающих попаданий в концовке.

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9 комментариев

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nikolaev-78
Типичный Джеймс-трипл
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Локоть Артеста
Рано деда списали. Он ещё покажет молодым щеглам как играть надо.
+13
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Владимир Бакшеев
Леброн, похоже, рекордсмен по этому "был близок". Естественно, если бы, Дед, очень сильно захотел, то был бы с ними на постоянной основе
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boller_73
Ответ Владимир Бакшеев
Леброн, похоже, рекордсмен по этому "был близок". Естественно, если бы, Дед, очень сильно захотел, то был бы с ними на постоянной основе
Vagant мне отвечал 1 февраля, на тот момент
Цитата:
У Джеймса по карьере 329 игр, где он набрал минимум 8 ассистов и 8 подборов и, разумеется более 10 очков.
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armageddon123456
Ответ Локоть Артеста
Рано деда списали. Он ещё покажет молодым щеглам как играть надо.
Кто его списал то?
+6
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Ed Monix
"Трипл недодабл". Так это можно называть
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ЮАГ
Вообще-то он был близок к дабл-дабл...)
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Максим Столбов
Старый аксакал ещё и на MVP замахнется.
+4
-4
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lavrup
Интересно, как он против настолько мертвого Финикса, где играл один Дюрант, вообще в клатч попал.
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