Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу в игре с «Санз» – 21 очко, 8 подборов и 9 передач
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс едва не оформил трипл-дабл во втором матче сезона с «Финиксом».
В активе 38-летнего форварда 21 очко (7 из 14 с игры), 8 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.
Джеймс стал автором двух решающих попаданий в концовке.
Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?
Цитата:
У Джеймса по карьере 329 игр, где он набрал минимум 8 ассистов и 8 подборов и, разумеется более 10 очков.