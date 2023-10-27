Звездный форвард « » едва не оформил трипл-дабл во втором матче сезона с « ».

В активе 38-летнего форварда 21 очко (7 из 14 с игры), 8 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.

Джеймс стал автором двух решающих попаданий в концовке.

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