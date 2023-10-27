Фрэнк Вогель о матче с «Лейкерс»: «Было ощущение, что это игра плей-офф»

Главный тренер « » высоко оценил уровень баскетбола во втором матче команды в новом сезоне против « » (95:100).

Звезды лиги и Кевин Дюрэнт сыграли друг против друга впервые с 2018 года.

«Дуэль Леброна и Дюрэнта? Было несколько моментов, когда ты просто наслаждался вместе с болельщиками. Два великих игрока сошлись лицом к лицу.

Уровень конкуренции во втором матче нового сезона был чрезвычайно высоким. Было ощущение, что это игра плей-офф. Боксерский поединок. Настоящее сражение», – считает Вогель.

Перемен! «Кливленд»

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