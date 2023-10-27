Фрэнк Вогель о матче с «Лейкерс»: «Было ощущение, что это игра плей-офф»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Фрэнк Вогель Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель высоко оценил уровень баскетбола во втором матче команды в новом сезоне против «Лейкерс» (95:100).

Звезды лиги Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт сыграли друг против друга впервые с 2018 года.

«Дуэль Леброна и Дюрэнта? Было несколько моментов, когда ты просто наслаждался вместе с болельщиками. Два великих игрока сошлись лицом к лицу.

Уровень конкуренции во втором матче нового сезона НБА был чрезвычайно высоким. Было ощущение, что это игра плей-офф. Боксерский поединок. Настоящее сражение», – считает Вогель.

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5 комментариев

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Ed Monix
Смотрел несколько матчей начала сезона. Язык не повернётся сказать, что сейчас НБА "мягче" по сравнению с лигой прошлых лет. Рубятся жёстко, бескомпромисно. Точно похоже на плей-офф. Такое ощущение, что весь этот хейтерский трёп про "мягкость" современной НБА достал нынешних игроков, и они умышленно опровергают это.
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Игорь Долматов
да конечно...Без Бука и Била
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vasfre
Ответ ЮАГ
И часто в плей-офф команда за 10!!! минут попадает только один раз? ...как Финикс в 4-ой...((
в плей-офф как раз такое нередко можно увидеть) точно чаще, чем в регулярке
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