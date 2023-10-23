Джеймс Харден в очередной раз пропустит тренировку. «Сиксерс» не знают, сыграет ли он с «Милуоки»

Разыгрывающий «Филадельфии» пропустит сегодняшнюю тренировку команды, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Журналист отмечает, что «становится все более неясно», примет ли MVP-2018 участие в первом матче регулярного чемпионата против « ».

Харден покинул расположение команды неделю назад. По информации СМИ, он проводил время с семьей в Хьюстоне.

«Бакс» примут «Сиксерс» 27 октября, в 02:30 по московскому времени.

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