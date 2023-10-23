Джеймс Харден в очередной раз пропустит тренировку. «Сиксерс» не знают, сыграет ли он с «Милуоки»

Теги Милуоки Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден пропустит сегодняшнюю тренировку команды, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Журналист отмечает, что «становится все более неясно», примет ли MVP-2018 участие в первом матче регулярного чемпионата против «Милуоки».

Харден покинул расположение команды неделю назад. По информации СМИ, он проводил время с семьей в Хьюстоне.

«Бакс» примут «Сиксерс» 27 октября, в 02:30 по московскому времени.

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2 комментария

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kern-dll
Ответ Александр Сметанин
Ну это уже просто ни в какие ворота не лезет... Просто сидит дома с семьёй, молодец какой... Подписал новый контракт (взял опцию) и дома сидит.. Что Сильверу надо с этим делать... Тем более с Харденом .. Четвёртый раз один фокус проделывает
Может у него там горе какое-то в семье? За пропущенный матч без причины он денег не поднимет, нет причин волноваться за Филу.
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