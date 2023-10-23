Джеймс Харден в очередной раз пропустит тренировку. «Сиксерс» не знают, сыграет ли он с «Милуоки»
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден пропустит сегодняшнюю тренировку команды, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Журналист отмечает, что «становится все более неясно», примет ли MVP-2018 участие в первом матче регулярного чемпионата против «Милуоки».
Харден покинул расположение команды неделю назад. По информации СМИ, он проводил время с семьей в Хьюстоне.
«Бакс» примут «Сиксерс» 27 октября, в 02:30 по московскому времени.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
2 комментария