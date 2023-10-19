Джеймс Харден снова пропустил тренировку. Игрок отсутствует по личным причинам

Разыгрывающий «Филадельфии» не присутствовал на сегодняшней тренировке команды. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игрок отсутствует по личным причинам.

Харден отсутствует в команде с воскресенья. По информации СМИ, он находится в Хьюстоне.

По словам главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса, Харден собирался в пятницу принять участие в заключительном предсезонном матче против «Атланты».

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