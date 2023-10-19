Джеймс Харден снова пропустил тренировку. Игрок отсутствует по личным причинам

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден не присутствовал на сегодняшней тренировке команды. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игрок отсутствует по личным причинам.

Харден отсутствует в команде с воскресенья. По информации СМИ, он находится в Хьюстоне.

По словам главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса, Харден собирался в пятницу принять участие в заключительном предсезонном матче против «Атланты».

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Уж больно девчонки хороши
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
si40w
Лично не хочет приезжать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DiffusedLight
Ответ Михаил Опякин
Уж больно девчонки хороши
Стрип-терапия
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий