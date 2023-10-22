Ник Нерс: «Готовил команду к игре без Джеймса Хардена»

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что команда готова начать сезон без в составе.

«Думаю, я готовился к этому всю неделю. Много размышлял об этом и готовил команду к игре без Джеймса Хардена. Но у меня есть другой план на случай, если что-то изменится.

Не думаю, что его отсутствие вообще сильно на нас повлияло. Мы просто выходили и играли, и мы будем продолжать играть в свой баскетбол. Думаю, мы будем играть без него, пока что-то не изменится», – сказал Нерс.

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