Джеймс Харден по-прежнему не с командой и пропустит последнюю предсезонную игру против «Атланты»

Теги Атланта Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден не находится в расположении команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

MVP-2018 по-прежнему отсутствует по личным причинам. Последний раз Харден находился с командой в воскресенье. По информации СМИ, он сейчас в Хьюстоне.

Харден пропустит последнюю предсезонную игру против «Атланты» – таким образом, не сыграв ни в одном из матчей в преддверии регулярки.

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2 комментария

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Михаил Опякин
Совсем пухлый увяз в блэкджэке со шлендрами
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LBJ236
Харден играет с огнём
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