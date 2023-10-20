Джеймс Харден по-прежнему не с командой и пропустит последнюю предсезонную игру против «Атланты»

Разыгрывающий «Филадельфии» не находится в расположении команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

MVP-2018 по-прежнему отсутствует по личным причинам. Последний раз Харден находился с командой в воскресенье. По информации СМИ, он сейчас в Хьюстоне.

Харден пропустит последнюю предсезонную игру против «Атланты» – таким образом, не сыграв ни в одном из матчей в преддверии регулярки.

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