Джеймс Харден находится в Хьюстоне. «Сиксерс» требуют от него объяснений

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в настоящее время находится в Хьюстоне, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники из лиги.

Ранее стало известно, что Харден не явился на сегодняшнюю тренировку «Сиксерс» и отсутствует в команде с воскресенья. По словам инсайдера Рамоны Шелберн, «Сиксерс» хотят, чтобы игрок объяснил свое «отсутствие без уважительной причины».

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, в последние дни «Сиксерс» и «Клипперс» вели переговоры по поводу обмена Хардена, но стороны по-прежнему далеки от соглашения. В течение нескольких месяцев в переговорах не было никаких подвижек.

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10 комментариев

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Дмитрий Куркаев
Ответ За Валенсию с 1999
один из самых переоцененных бездарей в истории баскетбола
Ну он не бездарь, конечно. По таланту что-то близкое к топ-5 поколения, после Леброна, Стефа, Дюранта и Кавая.
Без мозгов и характера, правда, вот это грустно(
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Марсель Объелся
Ответ За Валенсию с 1999
один из самых переоцененных бездарей в истории баскетбола
Ох уж эти бездари с МВП и тремя титулами лучшего скорера лиги…
+6
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lexakarabut
911 надеюсь уже вызвали?
+4
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Swhat
Ответ Дмитрий Куркаев
Ну он не бездарь, конечно. По таланту что-то близкое к топ-5 поколения, после Леброна, Стефа, Дюранта и Кавая. Без мозгов и характера, правда, вот это грустно(
И с мозгами и характером все у него норм. Живёт в свое удовольствие
+6
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Fungus_Amongus
Так держать, Борода, заставь Моури снизить цену ).
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Вася Пупкин
во все тяжкие борода многогрешная
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mitch
Ответ Swhat
И с мозгами и характером все у него норм. Живёт в свое удовольствие
Он делает, то что ему позволяют!
В США сейчас модно чувствовать себя ущемленным и что-то все время требовать!
Слоган, который многие десятилетия определял Америку «Hard work always pays off” отменен!
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