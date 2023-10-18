Джеймс Харден находится в Хьюстоне. «Сиксерс» требуют от него объяснений

Звездный защитник «Филадельфии» в настоящее время находится в , сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники из лиги.

Ранее стало известно, что Харден не явился на сегодняшнюю тренировку «Сиксерс» и отсутствует в команде с воскресенья. По словам инсайдера Рамоны Шелберн, «Сиксерс» хотят, чтобы игрок объяснил свое «отсутствие без уважительной причины».

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, в последние дни «Сиксерс» и «Клипперс» вели переговоры по поводу обмена Хардена, но стороны по-прежнему далеки от соглашения. В течение нескольких месяцев в переговорах не было никаких подвижек.

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