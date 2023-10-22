Кевин Гарнетт: «Cперс» обязаны выходить в плей-офф. Мне трех минут Вембаньямы против «Оклахомы» было достаточно»

Чемпион НБА-2008 Кевин Гарнетт в разговоре со своим товарищем в подкасте KG Certified поделился мнением, что «Сан-Антонио» сделает сильный скачок в сезоне-2023/24.

«Сперс» обязаны выходить в плей-офф. Мне трех минут против «Оклахомы» было достаточно», – сказал Гарнетт.

Пирс, в свою очередь, включил француза в пятерку лучших игроков НБА по набору навыков в данный момент.

« » завершил сезон с результатом 56-26 после того, как выбрал на драфте под первым номером Дэвида Робинсона (+35 побед с предыдущего сезона).

«Cперс» также завершили регулярку с результатом 56-26 после того, как взяли под первым пиком Тима Данкана (+36 побед).

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