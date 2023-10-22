Кевин Гарнетт: «Cперс» обязаны выходить в плей-офф. Мне трех минут Вембаньямы против «Оклахомы» было достаточно»

Теги Пол Пирс Кевин Гарнетт Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Чемпион НБА-2008 Кевин Гарнетт в разговоре со своим товарищем Полом Пирсом в подкасте KG Certified поделился мнением, что «Сан-Антонио» сделает сильный скачок в сезоне-2023/24.

«Сперс» обязаны выходить в плей-офф. Мне трех минут Вембаньямы против «Оклахомы» было достаточно», – сказал Гарнетт.

Пирс, в свою очередь, включил француза в пятерку лучших игроков НБА по набору навыков в данный момент.

«Сан-Антонио» завершил сезон с результатом 56-26 после того, как выбрал на драфте под первым номером Дэвида Робинсона (+35 побед с предыдущего сезона).

«Cперс» также завершили регулярку с результатом 56-26 после того, как взяли под первым пиком Тима Данкана (+36 побед).

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4 комментария

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Nadert@
Им нет смысла в ПО выходить сейчас. Хороший драфт им нужен и развитие тех игроков что есть сейчас.
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Растислав Лупеко
Пока это ни к чему нам
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VKing24
Гарнетт - красавчик, но сравнивать Вембу с Данканом и Адмиралом немного рановато...
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