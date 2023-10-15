Джордан Пул после сравнения с Харденом: «Если бы не «Голден Стэйт», Джеймс мог стать чемпионом»

Теги Голден Стэйт Хьюстон Кевин Гарнетт Филадельфия НБА Вашингтон Джеймс Харден Джордан Пул Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул высоко отозвался о Джеймсе Хардене после лестного сравнения от Кевина Гарнетта.

«Джордан Пул – это новый Джеймс Харден. Все помнят, как Джеймс Харден ушел из «Оклахомы» в «Хьюстон» и взялся за дело», – заявил Гарнетт.

«Спасибо огромное, Кей-Джи. Спасибо, «Биг Тикет»... Огонь просто.

А ведь если бы Харден в один из тех сезонов снова не попал на «Уорриорз», он мог бы стать чемпионом», – сказал Пул.

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4 комментария

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Cash_flow
Рокетс 2017/18 - возможно, лучшая команда в истории баскетбола НБА из тех, которым не покорился титул
+2
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Стэн Смит
Тут не поспоришь.
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Daff Rogers
Ответ Cash_flow
Рокетс 2017/18 - возможно, лучшая команда в истории баскетбола НБА из тех, которым не покорился титул
ГСВ 2016: подержите мое пиво...
0
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Cash_flow
Ответ Daff Rogers
ГСВ 2016: подержите мое пиво...
Ну ГС 2016 в том же самом составе выиграли в 2015, думаю понятно, что я имел в виду)
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