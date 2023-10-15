Джордан Пул после сравнения с Харденом: «Если бы не «Голден Стэйт», Джеймс мог стать чемпионом»
Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул высоко отозвался о Джеймсе Хардене после лестного сравнения от Кевина Гарнетта.
«Джордан Пул – это новый Джеймс Харден. Все помнят, как Джеймс Харден ушел из «Оклахомы» в «Хьюстон» и взялся за дело», – заявил Гарнетт.
«Спасибо огромное, Кей-Джи. Спасибо, «Биг Тикет»... Огонь просто.
А ведь если бы Харден в один из тех сезонов снова не попал на «Уорриорз», он мог бы стать чемпионом», – сказал Пул.
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