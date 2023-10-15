Атакующий защитник « » Джордан Пул высоко отозвался о после лестного сравнения от .

« – это новый Джеймс Харден. Все помнят, как Джеймс Харден ушел из «Оклахомы» в « » и взялся за дело», – заявил Гарнетт.

«Спасибо огромное, Кей-Джи. Спасибо, «Биг Тикет»... Огонь просто.

А ведь если бы Харден в один из тех сезонов снова не попал на «Уорриорз», он мог бы стать чемпионом», – сказал Пул.

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