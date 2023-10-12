Кевин Гарнетт: «Джордан Пул – это новый Джеймс Харден»

Легенда НБА Кевин Гарнетт ожидает от бывшего защитника « » Джордана Пула прорывного сезона в составе « ».

«Джордан Пул – это новый Джеймс Харден. Все помнят, как Джеймс Харден ушел из «Оклахомы» в «Хьюстон» и взялся за дело.

Это шоу . Он чувствует, что его сдерживали в «Голден Стэйт». То же самое чувствовал , когда уходил из «Оклахомы».

Я думаю, что Джордан Пул войдет в пятерку лучших по результативности в этом сезоне. И если он будет набирать меньше 25 за матч, я сильно удивлюсь. И если он не наберет пару раз 60 очков, я буду сильно удивлен», – сказал Гарнетт.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют