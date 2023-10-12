Кевин Гарнетт: «Джордан Пул – это новый Джеймс Харден»

Теги Голден Стэйт Кевин Гарнетт НБА Вашингтон Джеймс Харден Джордан Пул Баскетбол

Легенда НБА Кевин Гарнетт ожидает от бывшего защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула прорывного сезона в составе «Вашингтона».

«Джордан Пул – это новый Джеймс Харден. Все помнят, как Джеймс Харден ушел из «Оклахомы» в «Хьюстон» и взялся за дело.

Это шоу Джордана Пула. Он чувствует, что его сдерживали в «Голден Стэйт». То же самое чувствовал Джеймс Харден, когда уходил из «Оклахомы».

Я думаю, что Джордан Пул войдет в пятерку лучших по результативности в этом сезоне. И если он будет набирать меньше 25 за матч, я сильно удивлюсь. И если он не наберет пару раз 60 очков, я буду сильно удивлен», – сказал Гарнетт.

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1 комментарий

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Insamo217
Ахах)
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