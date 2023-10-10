Кевин Гарнетт: «Кавай Ленард — одна из забытых суперзвезд»

Теги Клипперс Кевин Гарнетт НБА Кавай Ленард Баскетбол

Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт выразил восхищение Каваем Ленардом и назвал форварда «Клипперс» суперзвездой лиги.

«Кавай — одна из забытых суперзвезд, он как Рой Джонс-младший. Мы забыли, как чертовски хорош Кавай. Потому что Кавай один из лучших игроков в лиге. 

Когда он в строю, он в одном ряду с Кевином Дюрэнтом и Леброном Джеймсом. Он входит в Топ-5 игроков лиги. Я хочу, чтобы Кавай и Пол Джордж вернулись и навели порядок. Берегитесь Кавая и Пола Джорджа в этом сезоне. Думаю, что они разбудят лигу», – сказал Гарнетт.

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3 комментария

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rabindradat
Кавай - зверюга, конечно, но без звериного здоровья
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Саня Ларёк
Кавай и правда терминатор по игре. Никакой красоты, просто кладёт в кольцо как робот(когда здоров). Но есть в этом свой шарм, на любителя...
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