Кевин Гарнетт: «Кавай Ленард — одна из забытых суперзвезд»

Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт выразил восхищение и назвал форварда « » суперзвездой лиги.

«Кавай — одна из забытых суперзвезд, он как Рой Джонс-младший. Мы забыли, как чертовски хорош Кавай. Потому что Кавай один из лучших игроков в лиге.

Когда он в строю, он в одном ряду с Кевином Дюрэнтом и Леброном Джеймсом. Он входит в Топ-5 игроков лиги. Я хочу, чтобы Кавай и Пол Джордж вернулись и навели порядок. Берегитесь Кавая и Пола Джорджа в этом сезоне. Думаю, что они разбудят лигу», – сказал Гарнетт.

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