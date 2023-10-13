Кевин Гарнетт после завершения карьеры продолжает получать от «Селтикс» по 5 млн долларов в год
Чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс» Кевин Гарнетт после завершения карьеры в 2016 году продолжает получать от бостонского клуба солидные выплаты.
Гарнетт за 7 лет получает от «Бостона» в сумме 35 миллионов долларов (по 5 миллионов в год). Срок действия сделки между экс-игроком и клубом истекает в 2024 году.
Гарнетт подписывал соглашение с «Селтикс» еще при коллективном соглашении 2005 года, в котором были предусмотрены значительные послабления по графику выплат. Стороны договорились о том, что часть зарплаты достанется баскетболисту уже после завершения карьеры.
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И такой пункт, как deferred compensation, вполне мог быть в персональном контракте Гарнетта приведен в соответствие с новыми правилами, а не оставлен прежним. В любом случае, с 2011-го нигде больше разговоров об "отложке" Гарнетта не возникало, и все посты об этом ссылались на ту же статью NBC.
Обидно да!