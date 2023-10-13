Кевин Гарнетт после завершения карьеры продолжает получать от «Селтикс» по 5 млн долларов в год

Теги Бостон Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс» Кевин Гарнетт после завершения карьеры в 2016 году продолжает получать от бостонского клуба солидные выплаты.

Гарнетт за 7 лет получает от «Бостона» в сумме 35 миллионов долларов (по 5 миллионов в год). Срок действия сделки между экс-игроком и клубом истекает в 2024 году.

Гарнетт подписывал соглашение с «Селтикс» еще при коллективном соглашении 2005 года, в котором были предусмотрены значительные послабления по графику выплат. Стороны договорились о том, что часть зарплаты достанется баскетболисту уже после завершения карьеры.

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5 комментариев

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ivavas
Неплохая прибавка к пенсии!
+16
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+16
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Роман Сприкут
Стоит отметить, что источник новости ссылается на текст аж от 2011 года, когда NBC Sports и рассказали о такой детали тогдашнего контракта Гарнетта (сами ссылаясь на NBA.com). А уже через несколько месяцев грянул локаут, по итогам которого родилось новое Коллективное соглашение, в котором графики выплат были строго регламентированы.

И такой пункт, как deferred compensation, вполне мог быть в персональном контракте Гарнетта приведен в соответствие с новыми правилами, а не оставлен прежним. В любом случае, с 2011-го нигде больше разговоров об "отложке" Гарнетта не возникало, и все посты об этом ссылались на ту же статью NBC.
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Stinger033
5 миллионов в 2008 и в 2024 - это большая разница. Интересно, инфляция как-то учитывается?
+5
0
+5
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Роман Сприкут
Ответ Stinger033
5 миллионов в 2008 и в 2024 - это большая разница. Интересно, инфляция как-то учитывается?
Нет.
+3
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+3
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терминатор киборгов
Спортс, почему на главной все виды спорта нормально обозначены, а вместо Баскетбола БАСКЕТ? Писали бы тогда Ногомяч, Клюшкошайба, Фигурка, Гонки, Волек

Обидно да!
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