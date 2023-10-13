Чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс» после завершения карьеры в 2016 году продолжает получать от бостонского клуба солидные выплаты.

Гарнетт за 7 лет получает от « » в сумме 35 миллионов долларов (по 5 миллионов в год). Срок действия сделки между экс-игроком и клубом истекает в 2024 году.

Гарнетт подписывал соглашение с «Селтикс» еще при коллективном соглашении 2005 года, в котором были предусмотрены значительные послабления по графику выплат. Стороны договорились о том, что часть зарплаты достанется баскетболисту уже после завершения карьеры.

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