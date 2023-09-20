Кевин Гарнетт: «У Джарена Джексона-младшего будет прекрасный сезон. Все, за что его раскритиковали на чемпионате мира, он привнесет в игру «Мемфиса»

Чемпион НБА-2008 Кевин Гарнетт в разговоре с бывшими партнерами по команде Полом Пирсом и Тони Алленом объяснил, почему всем представителям сборной США на ЧМ-2023, в частности форварду « » Джарену Джексону-младшему, турнир пойдет на пользу.

«Знаете, как я на это смотрю? У Джексона-младшего будет прекрасный сезон. Знаете, почему? Куда вы можете пойти летом и получить такой опыт?

Да плевать, как он там сыграл. Он играл на подстраховке, причем на «пятерке», по правилам ФИБА, зоны и все такое. Но он сейчас в ритме. Пустите его в тренировочный лагерь. И неважно, что тебе там сказали, ты начнешь предсезонку полным уверенности в себе. Понимаете? А он уже в игровом ритме.

Все, за что его раскритиковали на чемпионате мира, он привнесет в игру «Мемфиса». У всех, кто был на ЧМ-2023, будет отличный сезон. Я всегда говорю: если ты еще не на площадке в июле, в ритм ты войдешь только к началу января», – сказал Гарнетт.

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