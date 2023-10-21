Тайрон Лю: «Терэнс Мэнн может опекать и Стефена Карри, и Лаури Маркканена»

Главный тренер « » заявил, что универсальность в защите повлияла на его решение включить защитника в стартовую пятерку команды.

«Его можно поставить на позицию разыгрывающего, где он может опекать , и парней вроде них.

Также можно использовать его против более крупных игроков, таких как Лаури Маркканен, если понадобится. Его универсальность заключается в том, что он может опекать разыгрывающих, а также вторых номеров, третьих и четвертых», – сказал Лю.

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