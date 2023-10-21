Тайрон Лю: «Терэнс Мэнн может опекать и Стефена Карри, и Лаури Маркканена»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Стефен Карри Дэмиан Лиллард Лаури Маркканен Терэнс Мэнн Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что универсальность Терэнса Мэнна в защите повлияла на его решение включить защитника в стартовую пятерку команды.

«Его можно поставить на позицию разыгрывающего, где он может опекать Стефена Карри, Дэмиана Лилларда и парней вроде них.

Также можно использовать его против более крупных игроков, таких как Лаури Маркканен, если понадобится. Его универсальность заключается в том, что он может опекать разыгрывающих, а также вторых номеров, третьих и четвертых», – сказал Лю.

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2 комментария

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Cash_flow
Никто не может опекать Стэфена Карри и уж тем более Терренс Мэнн
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banderos
Я так и про Айо Досунму могу сказать. На самом деле - никто не может держать одинаково игроков 1-5
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