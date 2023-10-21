Тайрон Лю: «Терэнс Мэнн может опекать и Стефена Карри, и Лаури Маркканена»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что универсальность Терэнса Мэнна в защите повлияла на его решение включить защитника в стартовую пятерку команды.
«Его можно поставить на позицию разыгрывающего, где он может опекать Стефена Карри, Дэмиана Лилларда и парней вроде них.
Также можно использовать его против более крупных игроков, таких как Лаури Маркканен, если понадобится. Его универсальность заключается в том, что он может опекать разыгрывающих, а также вторых номеров, третьих и четвертых», – сказал Лю.
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