Боунс Хайлэнд не участвовал в тренировке «Клипперс» после повреждения голеностопа

Разыгрывающий « » пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает обозреватель Джоуи Линн.

Хайлэнд получил растяжение связок голеностопного сустава левой ноги в предсезонном матче против «Денвера» (90:103) в четверг.

«Клипперс» не обозначили сроки восстановления игрока. На днях он пройдет дополнительное обследование.

Их сезон начнется 26 октября (05:30 мск) в домашней игре против «Портленда».

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