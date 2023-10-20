Боунс Хайлэнд не участвовал в тренировке «Клипперс» после повреждения голеностопа

Теги травмы Клипперс НБА Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает обозреватель Джоуи Линн.

Хайлэнд получил растяжение связок голеностопного сустава левой ноги в предсезонном матче против «Денвера» (90:103) в четверг.

«Клипперс» не обозначили сроки восстановления игрока. На днях он пройдет дополнительное обследование.

Их сезон начнется 26 октября (05:30 мск) в домашней игре против «Портленда».

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