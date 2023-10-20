Боунс Хайлэнд травмировал голеностоп в предсезонном матче с «Денвером»

Разыгрывающий « » получил растяжение связок голеностопного сустава левой ноги в предсезонном матче с « » (90:103) в четверг.

В «Клипперс» ожидают, что Хайлэнду из-за данного повреждения не придется пропускать игры стартующего на следующей неделе нового сезона НБА.

Боунс успел набрать 25 очков, прежде чем покинул площадку с травмой.

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