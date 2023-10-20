Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что звездный защитник « » может сменить команду по ходу сезона.

У Дерозана остался год по контракту на 28,6 миллиона долларов.

«Есть человек, к которому стоит присмотреться всем, всей лиге. И это Демар Дерозан. Если Дерозан не договорится с «Буллс» о продлении, то по ходу нового сезона станет кандидатом на обмен», – заявил Уиндхорст.

По словам журналиста, Дерозан при таком раскладе может быть отправлен в « ».

В минувшем сезоне показатели Демара составили 24,5 очка, 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации с игры.

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