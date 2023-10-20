Брайан Уиндхорст: «Если Дерозан не договорится с «Буллс» о продлении, то станет кандидатом на обмен»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что звездный защитник «Чикаго» Демар Дерозан может сменить команду по ходу сезона.
У Дерозана остался год по контракту на 28,6 миллиона долларов.
«Есть человек, к которому стоит присмотреться всем, всей лиге. И это Демар Дерозан. Если Дерозан не договорится с «Буллс» о продлении, то по ходу нового сезона станет кандидатом на обмен», – заявил Уиндхорст.
По словам журналиста, Дерозан при таком раскладе может быть отправлен в «Клипперс».
В минувшем сезоне показатели Демара составили 24,5 очка, 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации с игры.
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