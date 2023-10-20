Брайан Уиндхорст: «Если Дерозан не договорится с «Буллс» о продлении, то станет кандидатом на обмен»

Теги возможные переходы Чикаго Клипперс НБА Демар Дерозан Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что звездный защитник «Чикаго» Демар Дерозан может сменить команду по ходу сезона.

У Дерозана остался год по контракту на 28,6 миллиона долларов.

«Есть человек, к которому стоит присмотреться всем, всей лиге. И это Демар Дерозан. Если Дерозан не договорится с «Буллс» о продлении, то по ходу нового сезона станет кандидатом на обмен», – заявил Уиндхорст.

По словам журналиста, Дерозан при таком раскладе может быть отправлен в «Клипперс».

В минувшем сезоне показатели Демара составили 24,5 очка, 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации с игры.

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