Грегг Попович о Карри против Вембаньямы на стартовом спорном: «У Керра хорошее чувство юмора»
«Голден Стэйт» в пятницу уступил «Сан-Антонио» в предсезонном матче – 117:122.
«Уорриорз» выставили разыгрывающего Стефена Карри на стартовый спорный против новичка техасцев Виктора Вембаньямы (222 см).
Главный тренер «Сперс» Грегг Попович оценил решение коллеги Стива Керра.
«Это было очень забавно. Отличное решение. У Керра хорошее чувство юмора», – заявил Попович.
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