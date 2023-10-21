Грегг Попович о Карри против Вембаньямы на стартовом спорном: «У Керра хорошее чувство юмора»

« » в пятницу уступил « » в предсезонном матче – 117:122.

«Уорриорз» выставили разыгрывающего на стартовый спорный против новичка техасцев (222 см).

Главный тренер «Сперс» оценил решение коллеги Стива Керра.

«Это было очень забавно. Отличное решение. У Керра хорошее чувство юмора», – заявил Попович.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

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