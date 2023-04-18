Действующих игроков НБА спросили, у какого тренера они хотели бы играть. Грегг Попович получил наибольшее количество голосов

Издание The Athletic опубликовало результаты традиционного ежегодного опроса действующих игроков лиги.

Один из вопросов, на который им было предложено ответить, звучал так: «У кого из нынешних тренеров, кроме своего, вы бы больше всего хотели играть?»

На вопрос ответили 95 игроков. Наибольшее количество голосов (25,3%) получил главный тренер « » .

Второе место занял (« ») – 13,7 процента. Далее идут Эрик Споэльстра (« ») и Тайрон Лю («Клипперс»).

Уэйд и Новицки, Попович и Паркер – Зал славы баскетбола пополнился новыми легендами