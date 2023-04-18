Действующих игроков НБА спросили, у какого тренера они хотели бы играть. Грегг Попович получил наибольшее количество голосов

Теги Голден Стэйт Майами Сан-Антонио Грегг Попович НБА Стив Керр Эрик Споэльстра Баскетбол

Издание The Athletic опубликовало результаты традиционного ежегодного опроса действующих игроков лиги.

Один из вопросов, на который им было предложено ответить, звучал так: «У кого из нынешних тренеров, кроме своего, вы бы больше всего хотели играть?»

На вопрос ответили 95 игроков. Наибольшее количество голосов (25,3%) получил главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович.

Второе место занял Стив КеррГолден Стэйт») – 13,7 процента. Далее идут Эрик Споэльстра («Майами») и Тайрон Лю («Клипперс»).

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10 комментариев

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Azat LA
Результаты этого голосования не меняются уже декаду, кажется. ))
+19
0
+19
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Fungus_Amongus
Ответ Azat LA
Результаты этого голосования не меняются уже декаду, кажется. ))
10 лет назад Риверс среди игроков куда выше котировался. Как минимум вторым был.
+11
-1
+10
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jonnysilverhand01
Попович это уже живая легенда
+7
0
+7
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Лиллард унижатель!
Док Риверс несмотря на все победы где-то на дне.
+8
-1
+7
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Vadia
Ответ Nikita1981
Споэльстра, неожиданно
Неожиданно, что ниже Керра?
+3
0
+3
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igor nn
Ответ Nikita1981
Споэльстра, неожиданно
А шо так?Тренер,который стабильно заходит в плей-офф, имея одну звезду,и то предпенсионного -старину Джимми,разве не достоин находиться в этом списке?
+3
0
+3
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kacnep
Дед на пенсию скоро, все не успеют
+2
0
+2
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Tim Timson
Чонси что в списке делает?)
0
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0
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scorp19
Сколько любителей потанковать под руководством деда под бубнёшь а как раньше был хорош баскетбол.
0
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