Стив Керр считает, что Попович выглядит «посвежевшим» после прихода Вембаньямы. Тренер «Сперс» отреагировал в фирменном стиле
«Голден Стэйт» в пятницу уступил «Сан-Антонио» в предсезонном матче – 117:122.
Перед игрой главный тренер «Уорриорз» Стив Керр выразил мнение, что его коллега из «Сперс» Грегг Попович выглядит «посвежевшим» после прихода в команду 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.
74-летний тренер техасцев во время пресс-конференции отреагировал в фирменном стиле.
«Интересно, на фоне чего я выгляжу посвежевшим. Я был в психиатрической клинике, или находился в состоянии депрессии и свернулся калачиком в своей спальне, или что-то в этом роде?… Стив – идиот (ухмыляется). Я скажу ему об этом после игры», – заявил Попович.
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