Док Риверс: «Каждый год мы закрываем чемпионское окно «Майами». И вот снова они, каждый раз в списке лучших»
Бывший тренер НБА, ныне аналитик ESPN Док Риверс не списывает «Майами» со счетов, несмотря на непримечательное межсезонье.
«Пэт Райли и Эрик Споэльстра ищут другие пути, как еще можно улучшить свою команду. Насколько я знаю, игроки не жалуются на то, что им придется ехать в Майами. Этот момент у них есть. Они не жалуются на налоги во Флориде. Это тоже есть. Следующий момент – смогут ли игроки вписаться в команду? И смогут ли они приобрести нужных парней? Ведь чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. В этом вся проблема.
Каждый год чемпионское окно «Хит» закрывается. Каждый год мы говорим об этом. И вот они, каждый год в числе лучших. Их культура побеждает», – сказал Риверс в разговоре с обозревателем Бэрри Джексоном.
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