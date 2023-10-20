Док Риверс: «Каждый год мы закрываем чемпионское окно «Майами». И вот снова они, каждый раз в списке лучших»

Теги Док Риверс Майами Пэт Райли НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Бывший тренер НБА, ныне аналитик ESPN Док Риверс не списывает «Майами» со счетов, несмотря на непримечательное межсезонье.

«Пэт Райли и Эрик Споэльстра ищут другие пути, как еще можно улучшить свою команду. Насколько я знаю, игроки не жалуются на то, что им придется ехать в Майами. Этот момент у них есть. Они не жалуются на налоги во Флориде. Это тоже есть. Следующий момент – смогут ли игроки вписаться в команду? И смогут ли они приобрести нужных парней? Ведь чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. В этом вся проблема.

Каждый год чемпионское окно «Хит» закрывается. Каждый год мы говорим об этом. И вот они, каждый год в числе лучших. Их культура побеждает», – сказал Риверс в разговоре с обозревателем Бэрри Джексоном.

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1 комментарий

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NK23
Споэльстре все равно кого выносить, дайте три, как говорится
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