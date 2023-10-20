Док Риверс: «Каждый год мы закрываем чемпионское окно «Майами». И вот снова они, каждый раз в списке лучших»

Бывший тренер , ныне аналитик ESPN Док Риверс не списывает «Майами» со счетов, несмотря на непримечательное межсезонье.

« и ищут другие пути, как еще можно улучшить свою команду. Насколько я знаю, игроки не жалуются на то, что им придется ехать в . Этот момент у них есть. Они не жалуются на налоги во Флориде. Это тоже есть. Следующий момент – смогут ли игроки вписаться в команду? И смогут ли они приобрести нужных парней? Ведь чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. В этом вся проблема.

Каждый год чемпионское окно «Хит» закрывается. Каждый год мы говорим об этом. И вот они, каждый год в числе лучших. Их культура побеждает», – сказал Риверс в разговоре с обозревателем Бэрри Джексоном.

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